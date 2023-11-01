«Φρενάρει» το τουρκικό κοινοβούλιο την επικύρωση της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του τουρκικού κοινοβουλίου θα συζητήσει την επικύρωση της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ στο πλαίσιο της καθιερωμένης ημερήσιας διάταξής της καθώς το θέμα δεν είναι τόσο επείγον για την Άγκυρα όσο για ορισμένες άλλες χώρες, όπως δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της επιτροπής.

Ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν υπέβαλε στο κοινοβούλιο τον περασμένο μήνα το νομοσχέδιο επικύρωσης της αίτησης της Σουηδίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ, μια κίνηση που χαιρετίστηκε από τη Στοκχόλμη καθώς θα άνοιγε τον δρόμο για την ένταξή της στη δυτική αμυντική συμμαχία.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ έχει πει πως θέλει μια "ταχεία ψηφοφορία " από το κοινοβούλιο της Τουρκίας και πως η διαδικασία πήγαινε "καλά". Όμως ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, Φουάτ Οκτάι, είπε πως η Τουρκία δεν βιάζεται.

"Η ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ είναι μόνο μία από τις διεθνείς συμφωνίες στην ημερήσια διάταξή μας που περιμένουν για επικύρωση", είπε ο Οκτάι σε μια συνάντηση βουλευτών. "Θα τη συζητήσουμε όταν έρθει η ώρα... μέσα στο πλαίσιο των δικών μας προτεραιοτήτων.. Αυτό που είναι επείγον για άλλους δεν είναι απαραίτητα επείγον για εμάς".

Το νομοσχέδιο για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ πρέπει να εγκριθεί από την επιτροπή προτού να τεθεί σε ψηφοφορία στην ολομέλεια του κοινοβουλίου -- και μετά ο Ερντογάν θα υπογράψει την επικύρωση και θα καταστεί νόμος.

Οι επί μακρόν ουδέτερες Σουηδία και Φινλανδία υπέβαλαν αίτηση να γίνουν μέλη του ΝΑΤΟ πέρυσι ώστε να ενισχύσουν την ασφάλειά τους μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Η ένταξη της Φινλανδίας επισφραγίστηκε τον Απρίλιο όμως η προσπάθεια της Σουηδίας να γίνει μέλος της Συμμαχίας καθυστερεί από την Τουρκία και την Ουγγαρία.

Η Τουρκία είπε πως η Σουηδία πρέπει πρώτα να λάβει μέτρα εναντίον υποστηρικτών του εκτός νόμου Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK) και μελών ενός δικτύου στο οποίο η Άγκυρα επιρρίπτει την ευθύνη για μια απόπειρα πραξικοπήματος το 2016. Η Τουρκία περιλαμβάνει και τα δύο στον κατάλογο των οργανώσεων που θεωρεί τρομοκρατικές.

Η Σουηδία ενέκρινε τον Ιούλιο έναν νέο νόμο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Η αίτηση ένταξης της Σουηδίας εκκρεμεί στο κοινοβούλιο της Ουγγαρίας από πέρυσι, με τους κυβερνώντες εθνικιστές να λένε πως δεν υπάρχει απειλή στην ασφάλεια της Σουηδίας και να επικαλούνται τους υπερβολικούς, όπως τους χαρακτηρίζουν, σουηδικούς ισχυρισμούς ότι διαβρώνουν τη δημοκρατία στην Ουγγαρία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

