Τσεχία: Παρατείνονται οι έλεγχοι στα σύνορα με τη Σλοβακία

Η κυβέρνηση της Τσεχίας ανακοίνωσε σήμερα ότι θα παρατείνει για 20 ημέρες, μέχρι τις 22 Νοεμβρίου, τους δειγματοληπτικούς ελέγχους στα σύνορα με τη Σλοβακία, με σκοπό να σταματήσει την παράτυπη μετανάστευση.

Η Αυστρία, η Τσεχία και η Πολωνία εισήγαγαν στις αρχές Οκτωβρίου ελέγχους στα σύνορά τους με τη Σλοβακία, τους οποίους παρέτειναν στη συνέχεια μέχρι τις 2 Νοεμβρίου.

Στη Σλοβακία παρατηρείται τελευταία αύξηση του αριθμού των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο, που προέρχονται κατά κύριο λόγο από τη Σερβία, μέσω της Ουγγαρίας και θέλουν να κατευθυνθούν σε πλουσιότερες χώρες της δυτικής Ευρώπης.

«Για όσο δεν υπάρχει μια πραγματικά αποτελεσματική προστασία στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, πρέπει να αγωνιστούμε κατά των επιπτώσεων της παράτυπης μετανάστευσης στα εσωτερικά σύνορα του χώρου Σένγκεν», ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών της Τσεχίας Βιτ Ρακούσαν στην πλατφόρμα Χ.

Μεταξύ Ιανουαρίου-Αυγούστου η Σλοβακία εντόπισε περίπου 24.000 μετανάστες χωρίς νόμιμα έγγραφα, έναντι 10.900 που είχαν καταγραφεί την περσινή χρονιά. Στις 5 Οκτωβρίου εφάρμοσε ελέγχους στα σύνορά της με την Ουγγαρία, σε απάντηση για τα μέτρα που έλαβαν την προηγουμένη η Πράγα, η Βιέννη και η Βαρσοβία.

Η Γερμανία, χώρα στην οποία επιθυμούν να φτάσουν πολλοί από τους αιτούντες άσυλο, ενίσχυσε στα τέλη Σεπτεμβρίου τους ελέγχους στα ανατολικά σύνορά της με την Τσεχία και την Πολωνία. Ελέγχους στα σύνορα με την Τσεχία ξεκίνησε και η Αυστρία στις 17 Οκτωβρίου.

Η εισαγωγή ελέγχων στα σύνορα των χωρών του χώρου Σένγκεν επιτρέπεται σε έκτακτες περιπτώσεις και οι Βρυξέλλες θα πρέπει να ενημερώνονται πριν από την εφαρμογή τους. Οι χώρες που εφαρμόζουν αυτούς τους ελέγχους είναι όλες τους μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του χώρου Σένγκεν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.