Ο στρατηγός Itzik Cohen, διοικητής της 162ης Μεραρχίας του IDF, λέει ότι οι δυνάμεις του IDF βρίσκονται αυτή τη στιγμή βαθιά στη Γάζα, «στις πύλες της πόλης της Γάζας».

מצורפת הצהרתו המלאה של מפקד עוצבת ׳הפלדה׳ (162), תת-אלוף איציק כהן: https://t.co/QodyunGkPT



תיעוד מפעילות כוחות אוגדה 162 ברצועת עזה: pic.twitter.com/LFxjdoN79s November 1, 2023

Ο ίδιος, μιλώντας σε δημοσιογράφους κοντά στη Λωρίδα, δήλωσε ότι «η Χαμάς επέλεξε αυτόν τον πόλεμο, δεν επιλέξαμε αυτόν τον πόλεμο».

Ανέφερε ότι πριν από πέντε ημέρες, το τμήμα του «έλαβε ένα σημαντικό έργο, να πάει και να τελειώσει αποφασιστικά τη Χαμάς».

Ο Cohen λέει ότι τις τελευταίες πέντε ημέρες, «καταστρέψαμε πολλές από τις ικανότητες της Χαμάς, επιτεθήκαμε στις στρατηγικές εγκαταστάσεις της, όλη τη σειρά εκρηκτικών της, τις υπόγειες σήραγγές της και άλλες εγκαταστάσεις που καταστρέψαμε ολοσχερώς».

Υπογράμμισε ότι αυτό είναι ένα «μακρό έργο» και ότι αυτός είναι «ένας πόλεμος για την ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ — και θα κερδίσουμε».

