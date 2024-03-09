«Περαστικά» από Ερντογάν σε Ελλάδα και Ουκρανία για την ρωσική επίθεση στην Οδησσό

«Περαστικά» σε Ελλάδα και Ουκρανία για την πυραυλική επίθεση στην Οδησσό, την ώρα της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ευχήθηκε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

«Εύχομαι περαστικά και στις δύο χώρες για την πυραυλική επίθεση της Τετάρτης κοντά στην περιοχή, όπου βρίσκονταν ο κ. Ζελένσκι και ο κ. Μητσοτάκης. Εκφράζω επίσης τα συλλυπητήριά μου για όλους τους Ουκρανούς πολίτες που έχουν χάσει τη ζωή τους στον πόλεμο εδώ και δύο χρόνια» δήλωσε ο Ερντογάν στη διάρκεια των κοινών δηλώσεών του με τον Ουκρανό πρόεδρο, ο οποίος πραγματοποίησε χθες επίσκεψη στην Τουρκία.

Εν τω μεταξύ, χθες ο Τούρκος πρόεδρος ανακοίνωσε πως οι δημοτικές εκλογές στο τέλος Μαρτίου είναι γι' αυτόν οι τελευταίες εκλογές.

«Eργάζομαι σκληρά και μπορώ να πω δίχως να παίρνω ανάσα. Καθώς για μένα, αυτό είναι ένα φινάλε, Αυτές οι εκλογές (σ.σ. δημοτικές) είναι οι τελευταίες μου με την εξουσία που δίνει ο νόμος. Το αποτέλεσμα θα είναι η μεταβίβαση της κληρονομιάς στα αδέρφια μου που θα ακολουθήσουν» δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Πηγή: skai.gr

