Η Τουρκία είναι έτοιμη να φιλοξενήσει μια σύνοδο κορυφής Ρωσίας - Ουκρανίας, δήλωσε σήμερα Παρασκευή ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποδεχόμενος τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Κωνσταντινούπολη.

"Είμαστε έτοιμοι να φιλοξενήσουμε μια ειρηνευτική σύνοδο στην οποία θα μετάσχει η Ρωσία", δήλωσε ο αρχηγός του τουρκικού κράτους απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους και έχοντας δίπλα του τον Ουκρανό πρόεδρο.

Ο Ερντογάν επανέλαβε την "υποστήριξή του στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του στρατηγικού συμμάχου (του), της Ουκρανίας".

"Συνεχίζοντας την αλληλεγγύη μας προς την Ουκρανία, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε υπέρ του τερματισμού του πολέμου και υπέρ μια δίκαιης ειρήνης έπειτα από διαπραγμάτευση", δήλωσε.

Όσον αφορά έναν νέο μηχανισμό για την εγγύηση της ασφάλειας των εμπορικών μεταφορών στη Μαύρη Θάλασσα, ο Τούρκος πρόεδρος επιβεβαίωσε την "πρόθεσή του να επιτύχει μια συμφωνία μεταξύ των πλευρών", δηλώνοντας έτοιμος να προσφέρει τη βοήθειά του.

"Έχουμε την ίδια θέση όσον αφορά την επισιτιστική ασφάλεια, τις ανταλλαγές κρατουμένων και τις εγγυήσεις για τη ναυσιπλοΐα: πρέπει να τις διασφαλίσουμε", πρόσθεσε. "Δεν χάνουμε την ελπίδα!".

O Ερντογάν δεσμεύτηκε επίσης ότι η Τουρκία θα συμβάλλει σημαντικά στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας μόλις τελειώσει ο πόλεμος.

Από την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, ο Ερντογάν προσφέρθηκε πολλές φορές ως μεσολαβητής προκειμένου να βρεθεί ειρηνική λύση στη σύγκρουση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

