Τρεις μήνες πριν από τις ευρωεκλογές - Σταθμός για τη ΝΔ το συνέδριο της

Του Αντώνη Αντζολέτου

Με τη χθεσινή ψήφιση του νομοσχεδίου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια (159 ναι, 129 όχι, 11 παρών) η κυβέρνηση επιχειρεί να κάνει ένα "restart" και κυρίως να σβήσει το προηγούμενο "κακό αποτέλεσμα" από την ισότητα στον πολιτικό γάμο και τον θόρυβο που είχε προκληθεί. Κάποιοι από την αντιπολίτευση χρέωσαν στην πλειοψηφία ακόμα και απώλεια δεδηλωμένης και το χθεσινό αποτέλεσμα ήταν η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτός είναι και ο λόγος που στην πρόταση της Νέας Αριστεράς το πρώτο σχόλιο του Μαξίμου ήταν "καλοδεχούμενη η πρόταση δυσπιστίας".

Μπορεί τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης να έκαναν μια "πρόβα" συμπόρευσης αν η πρόταση του Αλέξη Χαρίτση γινόταν αποδεκτή, ωστόσο η Νέα Δημοκρατία θα κέρδιζε τη μέγιστη δυνατή συσπείρωση πριν από τις ευρωεκλογές. Τον Μάιο του 2019 είχε πετύχει ποσοστό 33,12%. Αυτός είναι ο χαμηλότερος πήχυς για τη γαλάζια παράταξη με την πλειοψηφία των στελεχών να δηλώνουν αισιόδοξα, καθώς καμία έρευνα - στην εκτίμηση ψήφου - δεν έχει δείξει το κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη να κινείται τόσο χαμηλά. Μεγάλο ρόλο θα παίξει και η διαφορά από τον δεύτερο. Σε κάθε περίπτωση αν διατηρηθεί πάνω από τις 20 μονάδες θα σημαίνει πολλά κυρίως για τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης και την απόσταση που έχουν να διανύσουν.

Στο Μαξίμου δεν πέρασε απαρατήρητο το γεγονός πως ο ΣΥΡΙΖΑ μετά το συνέδριό του κατέγραψε μια πολύ αναιμική άνοδο, ενώ το ΠΑΣΟΚ στις τελευταίες δημοσκοπήσεις εμφανίζεται να έχει απώλεια δυνάμεων. Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να χάνει ψήφους από τον κόσμο που είναι πολύ κοντά στην εκκλησία εξαιτίας του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών. Για αυτό, άλλωστε, και τα ποσοστά της Ελληνικής Λύσης και της Νίκης εμφανίζονται ενισχυμένα.

Πολλά στηρίζουν στην οδό Πειραιώς και στο 15ο συνέδριο του κόμματος που θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 7 Απριλίου στο Ζάππειο.

Η Νέα Δημοκρατία θα γιορτάσει τα 50 της χρόνια σε έναν ιστορικό χώρο και σίγουρα θα είναι η καλύτερη ευκαιρία για τον πρωθυπουργό να κάνει μια ισχυρή "ένεση τόνωσης ηθικού" στο κόσμο της κεντροδεξιάς παράταξης. Το μεγάλο στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη το επόμενο διάστημα θα είναι να κερδίσει η κυβέρνηση τη μάχη για την ακρίβεια. Και αν μια καθαρή νίκη είναι δύσκολη τουλάχιστον να πετύχει μια καλή μείωση των τιμών που θα επαναφέρει στις τάξεις της γαλάζιας παράταξης δυσαρεστημένους ψηφοφόρους. Οι περιοδείες το επόμενο διάστημα θα ενταθούν με τον πρωθυπουργό τη Δευτέρα να επισκέπτεται τη Θεσσαλονίκη. Θα παραστεί στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Είναι σαφές πως ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη βόρεια Ελλάδα όπου εμφανίζεται να υπάρχουν οι μεγαλύτερες απώλειες για την πλειοψηφία.

Πηγή: skai.gr

