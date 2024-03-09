«Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έκανε το πρώτο μεγάλο αποφασιστικό βήμα για να λειτουργούν παραρτήματα ξένων ΑΕΙ στη χώρα. Περάσαμε από τα λόγια στις πράξεις», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Καλημέρα» με τον Γιώργο Αυτιά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Όπως τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «ο κ. Πιερρακάκης τρεις ημέρες στη Βουλή δεν άφησε τίποτα αναπάντητο. Ήταν συγκλονιστικό αυτό που συνέβη κοινοβουλευτικά. Δεν υπήρχε ούτε ένα επιχείρημα από την άλλη πλευρά που να έχει τη στοιχειώδη λογική».

Ερωτηθείς για την επόμενη μέρα από την ψήφιση του νομοσχεδίου για τα μη κρατικά ΑΕΙ, ο κ. Μαρινάκης απάντησε: «Η επόμενη μέρα είναι η έναρξη της εφαρμογής με τους πιο αυστηρούς κανόνες. Αυτή τη στιγμή έχουμε 40.000 Έλληνες φοιτητές στο εξωτερικό, περισσότερους από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην Ευρώπη. Σκεφτείτε πόσοι μπορούν να επιστρέψουν και πόσες θέσεις εργασίας θα ανοίξουν σε αυτά τα ιδρύματα».

«Θα καταλάβουμε πόσο ιστορική μεταρρύθμιση είναι για τη χώρα μας το χθεσινό νομοσχέδιο, αν ρωτήσουμε πόσο σημαντικό ήταν για την Κύπρο αυτό που συνέβη πριν από κάποια χρόνια, όταν τότε η Ελλάδα έχανε ευκαιρίες από τις πρώτες κυβιστήσεις από τις πολλές που έκανε το ΠΑΣΟΚ σε αυτό το θέμα», πρόσθεσε.

Επίσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε ότι θα αυξηθεί περαιτέρω η χρηματοδότηση των πανεπιστημίων, καθώς όπως είπε «στο νομοσχέδιο αυτό προβλέπονται 1.5 δισ. ευρώ για τα δημόσια πανεπιστήμια»

«Το ΠΑΣΟΚ καταγγέλει την υποβάθμιση των δημοσίων πανεπιστημίων, το οποίο προφανώς δεν διάβασε καν το νομοσχέδιο γιατί 176 άρθρα από τα 205 αναφέρονταν στο δημόσιο πανεπιστήμιο».

Για τον κατώτατο μισθό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι «ο κατώτατος μισθός πρέπει να ανέβει και θα ανέβει πάνω από τα 800 ευρώ. Στο τέλος της τετραετίας θα φτάσει τα 950ευρώ», σημειώνοντας πως αυτό που λέει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, το κάνει πράξη. «Γιατί έχει πολύ μεγάλη αξία η επικείμενη αύξηση του κατώτατου μισθού;» αναρωτήθηκε και πρόσθεσε: «Γιατί δοκιμαζόμαστε κι εμείς, όπως και όλες οι υπόλοιπες χώρες, από μια επίμονη ακρίβεια, οπότε αυτές οι μόνιμες παρεμβάσεις στους δημοσίους υπαλλήλους, στους συνταξιούχους, στους νέους, στους νέους γονείς, στις νέες μητέρες και στους ανθρώπους του ιδιωτικού τομέα, όπου η αύξηση του κατώτατου μισθού και τριετίες που ξεπάγωσαν, είναι το καλύτερο αντίδοτο».

Σε άλλη σχετική ερώτηση ο κ. Μαρινάκης απάντησε πως εκτός από την αύξηση του κατώτατου μισθού, στόχος είναι και ο μέσος μισθός να φτάσει τα 1500 ευρώ. Και πως μπορεί να γίνει αυτό: «Πρώτη απάντηση είναι ότι το ανεβάσαμε πάνω από 15% σε μια δύσκολη τετραετία, την προηγούμενη. Γιατί η οικονομία δεν είχε φτάσει στο επίπεδο που είναι τώρα. Η δεύτερη απάντηση κρύβεται στις τριετίες. Οι τριετίες ξεπάγωσαν νωρίτερα, περίπου δύο χρόνια, από ό,τι είχαμε προβλέψει, γιατί; Γιατί βλέπαμε την ανάγκη να ανέβουν κι άλλο οι μισθοί, λόγω της ακρίβειας. Η τρίτη απάντηση -αν μου επιτρέπετε- γιατί είναι σημαντικά όλα αυτά, αλλά είναι σημαντικά αν τα βάλει κανείς δίπλα με την ανάπτυξη της χώρας και τις δουλειές που δημιουργούνται. Όταν έχουν δημιουργηθεί περίπου 400.000 θέσεις εργασίας και σε αυτές τις θέσεις έχουμε αύξηση του μέσου μισθού, σημαίνει ότι δημιουργείται μεγαλύτερο μέρος της πίτας, μεγαλώνει η πίτα, κι έτσι μπορούμε να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα».

«Σε λίγους μήνες, στις 9 Ιουνίου, έχουμε ευρωεκλογές. Θέλω λίγο να βάλουμε δίπλα δύο εικόνες. Θυμηθείτε πού ήταν η Ελλάδα και σε σχέση με την Ευρώπη και σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο, μια Ελλάδα επαίτης, μια Ελλάδα μαύρο πρόβατο, μια Ελλάδα που μαζεύονταν όλοι να συζητήσουν το πρόβλημά της. Και σκεφτείτε όλα αυτά τα χρόνια, τα δύσκολα χρόνια για όλους και, κυρίως, για αυτούς που είχαν μεγαλύτερη ανάγκη, πού βρέθηκε η Ελλάδα. Η Ελλάδα πρωταγωνίστησε στο Ταμείο Ανάκαμψης, η Ελλάδα κατάφερε, να μεγαλώσει και το ΑΕΠ της και με τις συμφωνίες με τις γύρω χώρες, η Ελλάδα κατάφερε και κέρδισε αμυντικές συμφωνίες που κάποτε ούτε μπορούσαμε να φανταστούμε και κατάφερε, ναι, να είναι ισότιμος συνομιλητής» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του σήμερα το πρωί στον ΣΚΑΙ και στην εκπομπή «Καλημέρα» με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αυτιά.

«Αν ήταν κάποιος στο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος θα καταλάβαιναν γιατί ο Έλληνας Πρωθυπουργός, γιατί δεν είναι μόνο ο Πρόεδρος της Ν.Δ., πλέον πρωταγωνιστεί. Η χώρα μας πρωταγωνιστεί» συνέχισε ο κ. Μαρινάκης και συμπλήρωσε «Όσο η Ελλάδα μεγαλώνει και ισχυροποιείται, τόσο αυτό θα επιστρέφεται στον φορολογούμενο, θα επιστρέφεται θετικά στους πολίτες. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να μεγαλώνει και να μεγαλώνει και το εισόδημα των πολιτών».

Σε ερώτηση για τα όσα ανέφερε χθες ο εκλεγμένος με τον ΣΥΡΙΖΑ ευρωβουλευτής Στέλιος Κούλογλου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τα χαρακτήρισε «συγκλονιστικά» σημειώνοντας πως «Λέει ότι οι διώξεις προσώπων, πολιτών και μάλιστα πρώην Πρωθυπουργών, υπουργών, άρα πολιτικών αντιπάλων - θυμάστε τι είχε πει ο κ. Πολάκης "να βάλουμε στη φυλακή τους πολιτικούς μας αντιπάλους"…"δένει το γλυκό" - δεν είναι αποτέλεσμα κρίσης, απόφασης της δικαιοσύνης όπως προβλέπει η διάκριση των εξουσιών, αλλά ήταν πολιτική απόφαση να μπουν στο κάδρο οι άνθρωποι αυτοί, να κρεμαστούν στα μανταλάκια, την οποία μάλιστα απ’ ότι λέει ο κ. Κούλογλου- όχι εμείς, όχι η Ν.Δ., όχι ο Μητσοτάκης, όχι η Κυβέρνηση- γνώριζε ο τότε Πρωθυπουργός. Και το πιο συγκλονιστικό είναι ότι ακριβώς τα ίδια λέει και ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης του κ. Τσίπρα, ο κ. Κοντονής. Συγκεκριμένα μιλάει για ένα «παρα-υπουργείο» Δικαιοσύνης, που λειτουργούσε στο Μαξίμου. Έρχομαι λοιπόν εγώ και σας λέω. Η Δικαιοσύνη έκρινε τις υποθέσεις αυτές, αμετάκλητη απαλλαγή για τα πρόσωπα αυτά, τον κ. Σαμαρά, τον κ. Πικραμμένο, τον κ. Βενιζέλο, τον κ. Γεωργιάδη, τον κ. Λοβέρδο για όλα τα δέκα αυτά πρόσωπα, και λέω το εξής, γιατί πήγα και στην Ευρώπη τις προηγούμενες ημέρες να εκπροσωπήσω τον Πρωθυπουργό για το κράτος Δικαίου και η αρμόδια αντιπρόεδρος της Κομισιόν μίλησε για πρόοδο και σημαντικά βήματα γιατί εμείς μιλάμε με πράξεις και νομοσχέδια και όχι με συκοφαντίες. Αυτοί οι ευαίσθητοι, αυτοί που βγαίνουν εκτός Ελλάδας ενώ εκλέγονται με την ψήφο των Ελλήνων και πληρώνονται από τον Έλληνα και Ευρωπαίο φορολογούμενο και συκοφαντούν τη χώρα, αν είχαν περίπτωση υπουργού Δικαιοσύνης της Ν.Δ. που μιλούσε για παρα-υπουργείο Δικαιοσύνης και Ευρωβουλευτή της Ν.Δ., συνάδελφό τους, που μιλούσε για πολιτικές αποφάσεις όταν μιλάει για διώξεις, πόσα συκοφαντικά ψηφίσματα -που τότε δεν θα ήταν συκοφαντικά- θα είχαν συντάξει; Πόσο θα ωρύονταν για το κράτος Δικαίου; Όλα αυτά δεν έχουν προηγούμενο. Η διάκριση των εξουσιών είναι συστατικό στοιχείο, αναγκαία προϋπόθεση για τη Δημοκρατία. Στη χώρα μας φαίνεται ότι αυτό δεν έγινε σεβαστό από μια Κυβέρνηση και δεν μπορούμε να το αφήσουμε να περάσει έτσι».

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και στις δηλώσεις του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Αρβανίτη, λέγοντας πως «κυνικά παραδέχτηκε και μάλιστα με δεύτερη ανακοίνωση επιθετική -γιατί είχε καταλάβει ότι πιάστηκε στη φάκα, εμείς το καταλαβαίναμε αυτό από την πρώτη στιγμή- είπε "μάλιστα το συγκεκριμένο άρθρο είναι δική μου πρωτοβουλία". Το άρθρο δηλαδή, που λέει για όλα αυτά τα συκοφαντικά η Ελλάδα να χάσει λεφτά. Θα σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει η παραμικρή υποψία ότι κάτι τέτοιο μπορεί να γίνεται στη χώρα και κανένας δεν το έχει καν υπονοήσει, δεν υπάρχει δημοσιογράφος σε κρατητήριο, όπως πολλοί συνάδελφοί σας είχαν βρεθεί όπως θυμάστε επί ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, δεν υπάρχουν υπουργοί της Ν.Δ. ή βουλευτές που βάζουν τα πρόσωπά σας, εν είδει προγραφών απειλώντας. Και επειδή αυτά στην Ελλάδα πλέον δεν υπάρχουν και επειδή η Ελλάδα πλέον δεν είναι το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης σε όλα τα επίπεδα, κάποιους τους ενοχλεί. Και θέλουν να στοχοποιήσουν, είναι ξεκάθαρο, τον Έλληνα Πρωθυπουργό».

«Εννοείται την προκήρυξη Πολάκη;» ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για να απαντήσει «Όλα αυτά τα οποία έχουμε δει. Όλα αυτά δεν υπάρχουν και ενώ δεν υπάρχουν τώρα όλοι αυτοί καταγγέλλουν τα δήθεν ζητήματα κράτους Δικαίου».

Ο κ. Μαρινάκης, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις αναφέρθηκε και στο φοιτητικό επίδομα που αυξάνεται, αλλά και για το επίδομα για τις νέες μητέρες, διευκρινίζοντας πως στη χώρα μας «Υπήρχαν μητέρες δύο ταχυτήτων. Μητέρες οι οποίες έπαιρναν το επίδομα και υπήρχαν και οι ελεύθερες επαγγελματίες και αγρότισσες, οι οποίες έπαιρναν για λίγους μήνες, νομίζω για δύο μήνες, κάπου στα 200 ευρώ. Ούτε 200 ευρώ. Και λίγο λιγότερο. Ήρθε, λοιπόν, η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και, ουσιαστικά, επέκτεινε πρώτον και στις ελεύθερες επαγγελματίες και αγρότισσες το επίδομα αυτό και πήγε στο ύψος του κατώτατου μισθού». Τέλος, αναφορά έκανε και στο επίδομα γέννησης που επίσης αυξήθηκε και μάλιστα «αυξήθηκε γεωμετρικά με βάση και το πόσα παιδιά έχει το νέο ζευγάρι το οποίο γεννάει» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, συμπληρώνοντας «εδώ όλα αυτά, αν τα αθροίσει κανείς, μαζί με τις μόνιμες παρεμβάσεις στο εισόδημα, είναι μία ακόμη κίνηση αντιμετώπισης της κρίσης και παρεμβάσεις οι οποίες μένουν όταν οι κρίσεις φεύγουν. Προφανώς, ούτε από μόνο του το επίδομα γέννησης λύνει όλα τα προβλήματα ενός νέου ζευγαριού, ούτε τα 780 ευρώ, τα οποία δεν είναι αμελητέο ποσό, λύνουν όλα τα προβλήματα μιας νέας μητέρας. Αλλά, αν αθροίσει κανείς το επίδομα γέννησης, αν αθροίσει κανείς το επίδομα για τη νέα μητέρα, αν αθροίσει κανείς την αύξηση του αφορολόγητου κατά 1.000 ευρώ, αν σκεφτεί κανείς ότι ήδη 9.000 άνθρωποι βρίσκουν σπίτι και πολλοί περισσότεροι επίκειται να βρουν από το πρόγραμμα που διπλασιάστηκε. Αν σκεφτεί κανείς ότι όλες αυτές οι παρεμβάσεις και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα είναι συνολικές, καταλαβαίνει γιατί η καλύτερη πολιτική αντιμετώπιση της ακρίβειας είναι οι μόνιμες παρεμβάσεις. Γιατί οι μόνιμες παρεμβάσεις οχυρώνουν την καθημερινότητα και παραμένουν και την επόμενη μέρα».

