Τα κίνητρα σε γιατρούς του ΕΣΥ να εργαστούν και ιδιωτικά αλλά και σε ιδιώτες γιατρούς να συνεργάζονται με το ΕΣΥ, ποια νοσοκομεία είναι έτοιμα να ξεκινήσουν απογευματινά χειρουργεία τις επόμενες εβδομάδες και τη διαβεβαίωση του πως δεν κλείσουν δομές με βάση τον νέο υγειονομικό χάρτη, αποκαλύπτει μιλώντας στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός Υγείας εξηγεί ότι σήμερα που υπάρχουν χρήματα για να γίνουν προσλήψεις δεν υπάρχει προσφορά για να καλυφθούν οι κενές θέσεις. «Όλη η μεταρρύθμιση την οποία επιχειρούμε, έχει να κάνει με την προσέλκυση νέων γιατρών στο σύστημα. Η ελευθερία παροχής ιδιωτικού έργου από έναν γιατρό του δημοσίου τομέα, είναι μεγάλο κίνητρο», επισημαίνει μεταξύ άλλων ο Α. Γεωργιάδης και αποκαλύπτει με ποιον τρόπο θα γίνεται αυτό: «Όταν ένας γιατρός του ΕΣΥ έχει ολοκληρώσει πλήρως τις ευθύνες του απέναντι στο δημόσιο σύστημα, δηλαδή έχει κάνει το ωράριο του, τις εφημερίες του, θα μπορεί στον ελεύθερο χρόνο του να έχει οποιαδήποτε άλλη ιδιωτική εργασιακή σχέση θέλει. Αυτό μπορεί να είναι από το ιδιωτικό ιατρείο έως και μια συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα».

Όμως στις σκέψεις του υπουργού Υγείας είναι και οι ιδιώτες γιατροί να μπορούν να «μπαίνουν» και να εργάζονται σε δομές του ΕΣΥ. Με ποια έννοια; «Για παράδειγμα εάν ένας χειρουργός θέλει με την ομάδα του, να κάνει χρήση της χειρουργικής αίθουσας ενός δημόσιου νοσοκομείου θα πληρώνει για αυτή τη χρήση. Όμως θα υπάρχει ασφαλιστική δικλείδα για αυτή τη συνεργασία. Για να μπορεί ένας γιατρός να έχει αυτή τη συνεργασία θα πρέπει να συμμετέχει και στην εφημερία, να αναλαμβάνει δηλαδή και μερίδιο των ευθυνών του νοσοκομείου, γιατί διαφορετικά είναι αδικία για του γιατρούς που εργάζονται στο νοσοκομείο» εξηγεί στη συνέντευξη του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Μιλώντας για τα απογευματινά χειρουργεία, τονίζει πως όπως όλες οι μεγάλες αλλαγές θέλουν χρόνο για να βρουν το δρόμο τους. Δεν θα αρχίσουν να λειτουργούν ρολόι από την άλλη εβδομάδα που ξεκινούν, τονίζει χαρακτηριστικά και προσθέτει πως «ο Ευαγγελισμός, το Γενικό Κρατικό Αθηνών (Γ. Γενηματάς), το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας θα ξεκινήσουν άμεσα απογευματινά χειρουργεία, αλλά και αρκετά νοσοκομεία της περιφέρειας που έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον. Θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση καθώς θα βγαίνει δελτίο Τύπου για το ποια νοσοκομεία και ποιες κλινικές ξεκινούν απογευματινά χειρουργεία, για να γνωρίζει ο κόσμος πού μπορεί να απευθυνθεί για να ορίσει το ραντεβού του να χειρουργηθεί».

Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδιαφέρον των γιατρών να συμμετέχουν σε αυτά, αλλά και την επάρκεια των υποδομών, επισημαίνει «οι περισσότεροι γιατροί που δεν παίρνουν φακελάκι, θα έχουν από δω και στο εξής μια νόμιμη διαδικασία -να μην αισθάνονται ότι είναι τα "κορόιδα", ότι είναι οι τίμιοι και οι άλλοι οι... "έξυπνοι" που παίρνουν το φακελάκι- με τη δουλειά τους και την αξία τους να βγάζουν επιπλέον εισοδήματα. Αυτόν τον καλό γιατρό τον επιβραβεύουμε. Με τον άλλον έχουμε μέτωπο».

Αναφερόμενος στο γεγονός ότι πληρώνουμε τα περισσότερα χρήματα από την τσέπη μας στην Ελλάδα για υπηρεσίες Υγείας, εξηγεί πως «αν μεταφέρουμε ένα κομμάτι της ιδιωτικής δαπάνης στο δημόσιο σύστημα και το δημόσιο σύστημα θα δυναμώσει και τα λεφτά που τελικά θα πληρώνουμε θα είναι λιγότερα. Δηλαδή ένας που θα δώσει 5.000 σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο, αν πάει σε ένα απογευματινό χειρουργείο θα δώσει 1.500 ευρώ. Τελικά θα πληρώσει λιγότερα χρήματα από την τσέπη του». Ο Α. Γεωργιάδης αποκαλύπτει επίσης ότι από τα βασικά κριτήρια με βάση τα οποία θα κρίνονται οι διοικητές στα νοσοκομεία θα είναι η λειτουργία του γραφείου ασθενών. «Οι ασθενείς θα έχουν πλήρη πρόσβαση σε αυτό ώστε να ενημερώνονται για τις υπηρεσίες που παρέχονται στο νοσοκομείο, θα μπορούν να βαθμολογούν αυτές τις υπηρεσίες αλλά και να καταγγέλλουν συμπεριφορές που δεν συνάδουν με το ιατρικό λειτούργημα», αναφέρει.

Τέλος, τονίζει με έμφαση ότι από τις αλλαγές που επιχειρούνται δεν απειλείται ο δημόσιο χαρακτήρας του ΕΣΥ αλλά το αντίθετο. Για τον νέο υγειονομικό χάρτη, αναφέρει «δεν ήρθα στο υπουργείο για να κλείσω δομές. Ήρθα στο υπουργείο αυτή τη φορά για να δυναμώσω τις δομές. Χρειαζόμαστε ένα νέο ΕΣΥ και αυτό φτιάχνουμε. Όπως είχε σχεδιαστεί δεν έχει μέλλον στον νέο κόσμο. Φτιάχνουμε ένα νέο ΕΣΥ για να αντέξει στην επόμενη πεντηκονταετία»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

