Η εταιρεία ψυχαγωγίας της Πάρις Χίλτον απέσυρε μια διαφημιστική καμπάνια από το X του Ίλον Μασκ, μόλις ένα μήνα μετά την ανακοίνωση αποκλειστικής συνεργασίας με την πλατφόρμα. Πρόκειται για άλλη μια μάρκα που σταματά τις διαφημιστικές δαπάνες στην πλατφόρμα, λόγω ανησυχιών για τον αντισημιτισμό και το φιλοναζιστικό περιεχόμενό της.

«Η 11:11 Media έλαβε την απόφαση να αποσύρει αμέσως την καμπάνια από την πλατφόρμα», δήλωσε στο CNN ο Bruce Gersh, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας.

Η απόφαση της εταιρείας της Χίλτον να αποσύρει τη διαφήμισή της αποτελεί πλήγμα για το X και τη διευθύνουσα σύμβουλο της πλατφόρμας, Linda Yaccarino, η οποία ανακοίνωσε μια σημαντική διαφημιστική συνεργασία με την ίδια μόλις τον περασμένο μήνα.

Η Yaccarino, πρώην επικεφαλής της διαφημιστικής εταιρείας NBCUniversal, η οποία έχει αναλάβει να προσελκύσει τους επιφυλακτικούς διαφημιστές πίσω στο X, παρά την ταραχώδη ηγεσία του Μασκ, δήλωσε ότι η Hilton είναι η «βασίλισσα της ποπ κουλτούρας» και περιέγραψε τη συνεργασία ως «μια νέα εποχή», που θα βρίσκεται αποκλειστικά στο X.

Η Χίλτον παραμένει ενεργή στην πλατφόρμα μέσω του προσωπικού της λογαριασμού, όπου έχει συγκεντρώσει 16,6 εκατ. followers.

Και η IBM σταμάτησε τη διαφημιστική της δαπάνη στο X, μετά από έκθεση του προοδευτικού παρατηρητηρίου μέσων ενημέρωσης Media Matters, που έδειξε ότι η διαφήμισή της είχε προβληθεί μαζί με φιλοναζιστικό περιεχόμενο στο X. Άλλες μεγάλες μάρκες, όπως η Disney και η Paramount, ακολούθησαν το παράδειγμά τους την, αλλά δεν διευκρίνισαν τους λόγους για τους οποίους απέσυραν τη διαφημιστική τους δαπάνη από το X.

