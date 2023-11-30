Νέο βαλλιστικό πύραυλο μετά τον Tayfun σχεδιάζει η Τουρκία στη «σκιά» των ελληνικών Rafale όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ Μανώλης Κωστίδης.



Προκαλεί εντύπωση πως η Άγκυρα αναπτύσσει τα συστήματα βαλλιστικών πυραύλων τα οποία διαθέτει. Πρόκειται για τα συστήματα Bora, Tayfun και Cenk.

Μιλάμε για τον πύραυλο Bora, έχει εμβέλεια 80-280 χιλιομέτρων. Υπάρχει και ο βαλλιστικός πύραυλος Tayfun. Πέρυσι είχαν γίνει και οι δοκιμαστικές του βολές στη Ριζούντα. Έχει εμβέλεια μέχρι και τα 550 χιλιόμετρα. Υπάρχει μάλιστα η δήλωση του προέδρου Ερντογάν ο οποίος είχε τονίσει «πως θα αυξήσουμε τις δυνατότητές του».

Τώρα, έρχεται ο βαλλιστικός πύραυλος Cenk, ο οποίος θα έχει εμβέλεια 1.000 χιλιομέτρων σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ.

Σημειώνεται ότι εξαιτίας της υπεροχής των Ελλήνων με τα Rafale στο Αιγαίο οι, Τούρκοι αναλυτές θυμήθηκαν και τους…. πυραύλους Tayfun. O Μεσού Χακί Τσασίν, στρατιωτικός αναλυτής ανέφερε χαρακτηριστικά ότι οι Tayfun «θα αλλάξουν τη μοίρα των πολεμικών συγκρούσεων. Έχουν εμβέλεια 250 και 500 χιλιομέτρων Όταν εκτοξευθεί πλήττει στόχους στα μετόπισθεν της Ελλάδας. Φτάνει μέχρι και την Αδριατική. Αν τα τοποθετήσεις στη Σμύρνη και τα εκτοξεύσεις, πάει τελείωσε και πλήττει τους στόχους και δεν μπορούν να ξεφύγουν. Ξέρετε τι είναι αυτό; Είναι πως γλιτώνουμε από το σύστημα που μας έλεγε ᾽᾽πάρε αυτό, αν δεν κάνεις το άλλο, δεν σου δίνω αυτό᾽᾽. Κάποτε οι Αμερικανοί μας έδιναν οπλικά συστήματα έναντι 2 δισεκ. δολαρίων. Τώρα τους δώσαμε 2.5 δισ. δολάρια και δεν μας δίνουν μαχητικά».

