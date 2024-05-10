Ο γάτος επέστρεψε σήμερα το πρωί στο στούντιο της εκπομπής του ΣΚΑΪ «Σήμερα», δείχνοντας και πάλι την προτίμησή του στον Άκη Παυλόπουλο.
Αυτή τη φορά, πάντως, ο παρουσιαστής ήταν πιο... ψύχραιμος στη θέα του όμορφου γάτου, που με άνεση ξάπλωσε πάνω στο γραφείο του απολαμβάνοντας χάδια.
Δείτε το βίντεο:
Ο γάτος είχε επισκεφτεί το στούντιο και πριν από λίγους μήνες και συγκεκριμένα στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2023.
Ο «επισκέπτης» είχε ανέβει και πάλι στα γραφεία των παρουσιαστών, δίπλα στον Άκη Παυλόπουλο, προκαλώντας τότε την έκπληξή του.
