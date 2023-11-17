Σάλο προκάλεσε η κίνηση του πλουσιότερου ανθρώπου του κόσμου και ιδιοκτήτη της X Corp Ίλον Μασκ να συμφωνήσει με ανάρτηση στην πλατφόρμα που υποστήριζε ότι οι Εβραίοι διακατέχονται από ένα «διαλεκτικό μίσος για τους λευκούς».

Το σχόλιο προήλθε από μια ανάρτηση χρήστη X που ισχυριζόταν ότι οι Εβραίοι «προωθούν το ακριβές είδος διαλεκτικού μίσους εναντίον των λευκών που ισχυρίζονται ότι θέλουν οι άνθρωποι να σταματήσουν να χρησιμοποιούν εναντίον τους». Ο Μασκ υιοθέτησε το σχόλιο, απαντώντας: «Είπες την ακριβή αλήθεια»

Την ίδια στιγμή, η IBM ανακοίνωσε ότι αποσύρει τις διαφημίσεις της από το X του Ίλον Μασκ μετά από μια έκθεση που δημοσίευσε η Media Matters for America, μια φιλελεύθερη ομάδα παρακολούθησης, που ανέφερε ότι οι καταχωρίσεις της είχαν εμφανιστεί κοντά σε φιλοναζιστικό περιεχόμενο.



Την Πέμπτη, η Media Matters δημοσίευσε την έκθεση, λέγοντας ότι βρήκε διαφημίσεις από μεγάλες μάρκες, όπως η IBM, η Apple, η Oracle, η Xfinity της Comcast και η Bravo να εμφανίζονται δίπλα σε περιεχόμενο «που διαφημίζει τον Αδόλφο Χίτλερ και το Ναζιστικό του Κόμμα».



«Η IBM έχει μηδενική ανοχή στη ρητορική μίσους και τις διακρίσεις και αμέσως αποσύραμε όλες τις διαφημίσεις στο X ενώ ερευνούμε αυτή την εντελώς απαράδεκτη κατάσταση», τόνισε εκπρόσωπος της εταιρείας.



Η Comcast απάντησε ότι εξετάζει το θέμα. Η Apple και η Oracle δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό των FT.



Αφότου ανέλαβε το Twitter αντί 44 δισεκ. δολαρίων πέρυσι, ο Μασκ απέλυσε πολλούς υπαλλήλους του που ασχολούνταν με την ασφάλεια στην πλατφόρμα. Πολλές μάρκες, επιφυλακτικές μήπως οι διαφημίσεις τους τοποθετηθούν δίπλα σε τοξικό περιεχόμενο, αποσύρθηκαν από την πλατφόρμα. Τα έσοδα από διαφημίσεις μειώθηκαν κατά περίπου 50%, δήλωσε ο Μασκ τον Ιούλιο.



Financial Times - CBS



