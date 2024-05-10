Μια μάλλον αναπάντεχη εξέλιξη έλαβε χώρα στην τελευταία δοκιμασία αποχώρησης. Η Ασημίνα Χατζηανδρέου πάνω που είχε βρει τα αγωνιστικά της πατήματα, ηττήθηκε με εκκωφαντικό τρόπο στις δύο μονομαχίες απέναντι σε Σταυρούλα και Σταμάτη, και αποχώρησε από τον τρίτο Survivor που συμμετείχε.

Μπορεί στην πρώτη της συμμετοχή να είχε καταφέρει να μπει στο Γαλάτσι, όμως αυτή τη φορά αποχώρησε 10η, «το 10 το καλό!» όπως είπε.

Η παίκτρια πριν αποχωρήσει έκανε την πρόβλεψη ότι στον τελικό θα είναι ο Γιώργους Γκιουλέκας και η Κατερίνα Δαλάκα, και η πρώην νικήτρια θα κάνει δύο τα τρόπαια.

