Ο Μασκ μήνυσε εποπτική ομάδα που τον κατηγόρησε για ναζιστικά σχόλια - Φυλλορροούν οι διαφημίσεις στην πλατφόρμα

Το X του Έλον Μασκ (πρώην Twitter) κατέθεσε μήνυση κατά της εποπτικής ομάδας Media Matters κατηγορώντας την ότι «μαγείρεψε» στοιχεία για να εμφανίσει αναρτήσεις διαφημιζόμενων στην πλατφόρμα δίπλα σε νεοναζιστικό και εθνικιστικό περιεχόμενο.

Μεγάλες αμερικανικές εταιρείες, όπως η Disney, η Warner Bros και η μητρική εταιρεία του Sky News, η Comcast, απέσυραν τις διαφημίσεις τους από την πλατφόρμα X επειδή δεν ήθελαν να εμφανίζεται το περιεχόμενό τους δίπλα σε ρατσιστικές και εθνικιστικές αναρτήσεις.

Μάλιστα και ο ίδιος ο Μασκ έχει δημιουργήσει εντάσεις με τις δικές του αναρτήσεις που υποστηρίζουν αντισημιτικές θεωρίες συνωμοσίας.

Σε αγωγή που κατατέθηκε στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ στο Τέξας, η X είπε ότι το Media Matters «εν γνώσει του και κακόβουλα» απεικόνιζε διαφημίσεις δίπλα σε υλικό μίσους «σαν να ήταν αυτό που βιώνουν οι τυπικοί χρήστες X στην πλατφόρμα».

Ισχυρίζεται ότι η εποπτική ομάδα «πείραζε» αλγόριθμους στην πλατφόρμα για να δημιουργήσει εικόνες πληρωμένων διαδημίσεων δίπλα σε ρατσιστικό και ναζιστικό περιεχόμενο. Η εταιρεία του Μασκ λέει ότι τα στοιχεία ήταν «κατασκευασμένα, μη οργανικά και εξαιρετικά σπάνια».

Είπε ακόμη ότι το Media Matters χρησιμοποίησε λογαριασμούς που ακολουθούσαν χρήστες οι οποιοι ήταν γνωστοί για το «ακραίο περιθωριακό περιεχόμενό τους» και λογαριασμούς που ανήκουν σε μεγάλους διαδημιζόμενους της X, κάτι που, όπως λέει, οδήγησε σε μια ροή που στόχευε στη δημιουργία λανθασμένων συγκρίσεων και εντυπώσεων με στόχο να διώξει τους διαφημιζόμενους.

Η Media Matters δήλωσε ότι επιμένει στα στοιχεία της, με τον πρόεδρό της Angelo Carusone να δηλώνει: «Πρόκειται για μια επιπόλαιη μήνυση που σκοπό έχει να εκφοβίσει τους επικριτές του X».

Ο Μασκ είχε προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις όταν συμφώνησε με ανάρτηση που έλεγε ότι οι Εβραίοι υποθάλπουν το μίσος εναντίον των λευκών, σχολιάζοντας ότι ο χρήστης που αναφέρθηκε σε αυτή την θεωρία συνωμοσίας έλεγε «την ακριβή αλήθεια».

Τα σχόλιά του καυστηριάστηκαν και από τον Λευκό Οίκο, ο οποίος τον κατηγόρησε για «αποτρόπαια προώθηση αντισημιτικού και ρατσιστικού μίσους».

Οι διαφημιστές εγκαταλείπουν την πλατφόρμα Χ από τότε που ο Μασκ αγόρασε το Twitter για 44 δισεκατομμύρια δολάρια τον Οκτώβριο του 2022 λόγω των αμφιλεγόμενων αναρτήσεών του και των απολύσεων υπαλλήλων.

Τα έσοδα από διαφημίσεις της πλατφόρμας στις ΗΠΑ μειώνονται κατά τουλάχιστον 57% κάθε μήνα σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα πέρυσι από την εξαγορά του Μασκ, σύμφωνα με το Reuters.

Πηγή: skai.gr

