Στη Χίο μεταβαίνει σήμερα (10/5) ο πρωθυπουργός, ο οποίος το πρωί θα επισκεφθεί το δημαρχείο Χίου και τα γραφεία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, όπως αναφέρει ενημέρωση από το γραφείο τύπου του πρωθυπουργού. Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, ο κ. Μητσοτάκης θα έχει εν συνέχεια συνάντηση με πολίτες στον πεζόδρομο της οδού Απλωταριάς.

Στις 11:30 ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί σε εκδήλωση για τον επίσημο εορτασμό του Αγίου Γεωργίου στο Στρατόπεδο «Γκιάλα». Το μεσημέρι ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Μουσείο των Σφαγών στην Ιερά Μονή Αγίου Μηνά και στη συνέχεια το Κέντρο Έρευνας Μαστίχας Χίου.

Πηγή: skai.gr

