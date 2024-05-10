Περισσότερο φθινόπωρο παρά άνοιξη θυμίζει σήμερα, Παρασκευή ο καιρός με βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά πρόσκαιρα ισχυρά τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την βόρεια Εύβοια και τη βορειοανατολική Στερεά και έως τις μεσημβρινές ώρες στη δυτική Κρήτη, σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στην ανατολική χώρα

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και στο βόρειο Αιγαίο πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 19 με 22 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 20 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι και απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: 11 Έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 Έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τις πρωινές ώρες τα φαινόμενα στη βόρεια Εύβοια και την βορειοανατολική Στερεά θα είναι πρόσκαιρα ισχυρά.

Ανεμοι: βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Έως τις μεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα θα είναι πρόσκαιρα ισχυρά στη δυτική Κρήτη.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφορ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως από το μεσημέρι οπότε και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες κυρίως στις νοτιότερες περιοχές.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 5 με 6 μποφόρ και στα βόρεια βορειοανατολικοί 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα τις πρωινές ώρες θα είναι πρόσκαιρα ισχυρά.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και στις Σποράδες 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και το βράδυ βόρειοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤO ΣΑΒΒΑΤΟ 11-05-2024

Ο καιρός προβλέπεται άστατος με αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα. Βροχές θα σημειωθούν στις περισσότερες περιοχές, ενώ σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από τις προμεσημβρινές ώρες στα υπόλοιπα δυτικά τμήματα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 20 με 22 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τοπικά τους 23 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 12-05-2024

Ο καιρός προβλέπεται βελτιωμένος με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και τοπικούς όμβρους στα ορεινά.

Τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο και τα δυτικά, κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά 3 με 5 μποφόρ, στις υπόλοιπες ηπειρωτικές περιοχές 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Πηγή: skai.gr

