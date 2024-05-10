Επίθεση στην Στόρμι Ντάνιελς εξαπέλυσαν για αρκετές ώρες οι δικηγόροι του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, χθες, Πέμπτη με την δικηγόρο υπεράσπισης Σούζαν Νέχελες να κατηγορεί την πρώην πορνοστάρ ότι επινόησε την ιστορία ότι ήρθε σε σεξουαλική επαφή με τον Τραμπ για να βγάλει χρήματα.

Η Ντάνιελς επέστρεψε στο βήμα ως μάρτυρας την Πέμπτη απαντώντας δυναμικά στις ερωτήσεις της Νεχέλες επιμένοντας ότι η ιστορία της ότι είχε έρθει σε σεξουαλική επαφή με τον Τραμπ ήταν αληθινή, κάτι που ο ίδιος ο Τραμπ έχει αρνηθεί.

«Αν αυτή η ιστορία ήταν αναληθής, θα την είχα γράψει για να είναι πολύ καλύτερη», είπε η Ντάνιελς για τη συνάντησή της με τον Τραμπ.

Η πρώην πορνοστάρ ήρθε αντιμέτωπη με μερικές αστοχίες κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της, κάτι που προσπάθησαν να εκμεταλλευθούν οι δικηγόροι υπεράσπισης.

Η δικηγόρος του Τραμπ ρώτησε για ασυνέπειες στις συνεντεύξεις που έδωσε η Ντάνιελς σχετικά με το πώς κανονίστηκε το δείπνο της με τον Τραμπ, αν είχαν πράγματι δειπνήσει μαζί και αν πράγματι ένιωθε ότι απειλήθηκε από τον Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

Η Νεχέλες σημείωσε ότι η Ντάνιελς έβλεπε συχνά άνδρες και γυναίκες γυμνούς λόγω της δουλειά της αναρωτήθηκε λοιπόν, γιατί η Ντάνιελς αναστατώθηκε και κόντεψε να λιποθυμήσει όταν όπως ισχυρίστηκε είδε τον Τραμπ στο κρεβάτι του με το μποξεράκι και το μπλουζάκι.

«Αν έβγαινα από το μπάνιο και έβλεπα έναν ηλικιωμένο άνδρα με τα εσώρουχά του που δεν περίμενα να δω εκεί, ναι θα είχα αναστατωθεί», απάντησε η Ντάνιελς.

Οι ερωτήσεις της δικηγόρου του Τραμπ πέρα από τις λεπτομέρειες της ίδιας της φερόμενης συνάντησης των δύο, ρώτησαν την Ντάνιελς για τις αντικρουόμενες αναφορές της όσον αφορά την οικονομική της κατάσταση.

Η υπεράσπιση του Τραμπ μάλιστα επιχείρησε σήμερα να δείξει πως η Ντάνιελς αποτελεί αναξιόπιστη πηγή γιατί «πιστεύει σε παραφυσικά φαινόμενα», λέγοντας πως έχει εργαστεί και ως μέντιουμ, ενώ στο παρελθόν είχε δηλώσει μεταξύ άλλων ότι το σπίτι της ήταν στοιχειωμένο, πως τα πνεύματα είχαν επιτεθεί στον φίλο της και ότι μπορεί να μιλά με τους νεκρούς.

Η ίδια απάντησε ότι διαβάζει τα ταρώ, ενώ για τα «παραφυσικά φαινόμενα» είπε πως ζει σε σπίτι με «ενδιαφέρουσα και ανεξήγητη δραστηριότητα».

Η κατάθεση της Ντάνιελς είναι μια προετοιμασία για τον βασικότερο μάρτυρα της κατηγορούσας αρχής, Μάικλ Κοέν, τον πρώην δικηγόρο του Τραμπ που κανόνισε την πληρωμή των 130.000 δολαρίων στην Ντάνιελς και αργότερα πήγε στη φυλακή για την ενορχήστρωση των πληρωμών και άλλες κατηγορίες.

