Επιμένει στον πόλεμο το Ισραήλ

Η τράπουλα ανακατεύεται ξανά. Αυτή τη φορά, τα φύλλα μοίρασε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν. Για κάποιους έβγαλε άσσο από το μανίκι. Για κάποιους άλλους όμως, απλώς οι... πρώτοι βιάστηκαν να βγάλουν συμπεράσματα.

Η προειδοποίηση του Αμερικανού προέδρου ότι δε θα υπάρξουν άλλες παραδόσεις όπλων και πυρομαχικών από την Ουάσιγκτον στο Τελ Αβίβ, εάν οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπολύσουν ευρείας κλίμακας χερσαία επίθεση στην πόλη της Ράφα, δείχνει από τη μία πως, πράγματι, η υπομονή των Ηνωμένων Πολιτειών δοκιμάζεται και από την άλλη πως η κυβέρνηση Μπάιντεν επιλέγει την πίεση που ασκεί, εδώ και εβδομάδες, πίσω από τις κλειστές πόρτες να την καταστήσει ξεκάθαρη και δημοσίως.

Με μήνυμά του «σε φίλους και εχθρούς», ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιόαβ Γκάλαντ, επέλεξε να απαντήσει εμμέσως στην προειδοποίηση διά στόματος του Αμερικανού προέδρου, Τζο Μπάιντεν στο αμερικανικό δίκτυο CNN. «Το κράτος του Ισραήλ δεν μπορεί να περιοριστεί (...) Θα πετύχουμε τους στόχους μας (...) όποιο κι αν είναι το κόστος».

Λίγες ώρες μετά, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, επέλεξε την επίδειξη δύναμης και αψήφησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ τονίζοντας πως «όπως έχω ξαναπεί, αν χρειαστεί, θα πολεμήσουμε 'με νύχια και με δόντια' αλλά έχουμε περισσότερα από αυτά».

Είχε προηγηθεί και σχετική του ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, πρώην Τwitter, ενός αποσπάσματος από ομιλία που είχε παραχωρήσει στις 5 Μαΐου στο Yad Vashem, το ισραηλινό μνημείο του Ολοκαυτώματος στην Ιερουσαλήμ στο οποίο, δήλωνε ότι «καμία πίεση, καμία απόφαση από οποιονδήποτε (...) δεν θα σταματήσει το Ισραήλ από το να υπερασπιστεί τον εαυτό του. (...) Εάν το Ισραήλ αναγκαστεί να σταθεί μόνο του (τότε) το Ισραήλ θα σταθεί, μόνο».

Την ίδια στιγμή, οι αντιπροσωπείες του Ισραήλ και της Χαμάς αποχώρησαν από το Κάιρο όπου διεξάγονται οι έμμεσες διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός. Ωστόσο, άγνωστο παραμένει εάν οι συνομιλίες κατέρρευσαν ή πάγωσαν ενόσω οι φόβοι, πως η εισβολή του Ισραήλ στη Ράφα θα προχωρήσει κανονικά, εντείνονται.

Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν εκφράσει την ελπίδα ότι θα καταγραφόταν πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, καθώς η Χαμάς είχε συμφωνήσει στο σχέδιο - πρόταση που έλαβε από Αίγυπτο και Κατάρ. Όμως το Ισραήλ είχε εκφράσει εξ αρχής πως οι όροι -οι οποίοι παραμένουν, επισήμως, άγνωστοι- δεν ικανοποιούσαν τις απαιτήσεις του.

Ισραηλινός αξιωματούχος, ο οποίος δεν κατονομάζεται, μιλώντας στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Ρόιτερς είπε ότι η ισραηλινή αντιπροσωπεία εξέφρασε τους ενδοιασμούς της και οι συνομιλίες στην πρωτεύουσα της Αιγύπτου, ολοκληρώθηκαν. Από την πλευρά του, ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι από το Κάιρο αναχωρεί και ο επικεφαλής της CIA, Ουίλιαμ Μπερνς, χωρίς όμως να επιβεβαιώσει ότι οι έμμεσες διαπραγματεύσεις κατέρρευσαν.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να αποτρέψουν την ευρείας κλίμακας χερσαία επίθεση των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων στη Ράφα και επιμένουν ότι με αυτή ο στόχος του Ισραήλ για εξουδετέρωση της Χαμάς δεν θα επιτευχθεί. Ειδικότερα με νέες του δηλώσεις ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Τζον Κίρμπι, υπογράμμισε ότι το Ισραήλ «συντρίβοντας τη Ράφα, δεν θα προωθήσει αυτόν τον στόχο» και ξεκαθάρισε ότι «οποιαδήποτε ευρείας κλίμακας χερσαία επίθεση θα δυναμώσει τη θέση της Χαμάς στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

To Ισραήλ όμως φαίνεται ανυποχώρητο και επιμένει στον πόλεμο με τον εκπρόσωπο των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, Ντάνιελ Χαγκάρι, να υπογραμμίζει ότι «ο στρατός έχει πυρομαχικά για τις αποστολές που έχει σχεδιάσει. Και για τις αποστολές στη Ράφα».

Η σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες παγώνει. Το χάσμα μεγαλώνει και ο πόλεμος εξακολουθεί να μαίνεται.

