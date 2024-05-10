1503 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΛΟΜΒΟΣ

Ο Χριστόφορος Κολόμβος ανακαλύπτει τα νησιά Κέιμαν στην Καραϊβική -παράδεισο σήμερα των υπεράκτιων εταιρειών- και τα ονομάζει Λας Τορτούγας, εξαιτίας των πολλών θαλάσσιων χελωνών που βλέπει.

1899 ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ Ο ΦΡΕΝΤ ΑΣΤΕΡ

Αμερικανός χορευτής και ηθοποιός.

1905 ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ Ο ΜΑΡΚΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ

Μάρκος Βαμβακάρης, ρεμπέτης. Χωρίς τον Μάρκο Βαμβακάρη, τις μελωδίες που έγραφε, τους στίχους που σκάρωνε και τη βροντερή φωνή του, η λαϊκή μουσική δεν θα ήταν ίδια. Ο ίδιος σε συνέντευξή του είχε δηλώσει: «Γεννήθηκα στην Άνω Χώρα της Σύρας και από μικρό παιδί γνώρισα τη βιοπάλη. Δεκάδες οι δουλειές που έκανα. Τις λέω και σ’ ένα τραγούδι μου, που αρχίζει έτσι: ''Όλες τις τέχνες πούκαμα/Ακούστε που τις λέγω/Τις γράφω και σα θυμηθώ/μούρχεται για να κλαίγω».

1960 ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ Ο ΜΠΟΝΟ ΒΟΞ Ή ΜΠΟΝΟ

Καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Πολ Ντέιβιντ Χιούζον, Ιρλανδός τραγουδιστής των U2.

