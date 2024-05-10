-
1503 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΛΟΜΒΟΣ
Ο Χριστόφορος Κολόμβος ανακαλύπτει τα νησιά Κέιμαν στην Καραϊβική -παράδεισο σήμερα των υπεράκτιων εταιρειών- και τα ονομάζει Λας Τορτούγας, εξαιτίας των πολλών θαλάσσιων χελωνών που βλέπει.
-
1899 ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ Ο ΦΡΕΝΤ ΑΣΤΕΡ
Αμερικανός χορευτής και ηθοποιός.
-
1905 ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ Ο ΜΑΡΚΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ
Μάρκος Βαμβακάρης, ρεμπέτης. Χωρίς τον Μάρκο Βαμβακάρη, τις μελωδίες που έγραφε, τους στίχους που σκάρωνε και τη βροντερή φωνή του, η λαϊκή μουσική δεν θα ήταν ίδια. Ο ίδιος σε συνέντευξή του είχε δηλώσει: «Γεννήθηκα στην Άνω Χώρα της Σύρας και από μικρό παιδί γνώρισα τη βιοπάλη. Δεκάδες οι δουλειές που έκανα. Τις λέω και σ’ ένα τραγούδι μου, που αρχίζει έτσι: ''Όλες τις τέχνες πούκαμα/Ακούστε που τις λέγω/Τις γράφω και σα θυμηθώ/μούρχεται για να κλαίγω».
-
1960 ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ Ο ΜΠΟΝΟ ΒΟΞ Ή ΜΠΟΝΟ
Καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Πολ Ντέιβιντ Χιούζον, Ιρλανδός τραγουδιστής των U2.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.