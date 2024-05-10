Η κυβέρνηση της Αιγύπτου απευθύνει την προτροπή στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς και στην κυβέρνηση του Ισραήλ να δείξουν «ευελιξία» προκειμένου να συναφθεί «το συντομότερο δυνατόν» συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η οποία θα συνοδευτεί από απελευθέρωση ομήρων, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών στο Κάιρο.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνδιάλεξής του με τον αμερικανό ομόλογό του Άντονι Μπλίνκεν, ο επικεφαλής της αιγυπτιακής διπλωματίας Σάμεχ Σούκρι υπογράμμισε τη «σημασία» που έχει να «παροτρύνουμε τα μέρη να δείξουν ευελιξία και να κάνουν όλες τις απαραίτητες προσπάθειες να να καταλήξουν σε συμφωνία ανακωχής ώστε να τερματιστεί η ανθρωπιστική τραγωδία στη Γάζα», κατά το δελτίο Τύπου των υπηρεσιών του.

Η Αίγυπτος θεωρεί πως οι έμμεσες διαπραγματεύσεις που φιλοξένησε στο Κάιρο και δεν επέτρεψαν να κλειστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός βρίσκονται σε «λεπτή φάση».

Οι αντιπροσωπείες της Χαμάς και του Ισραήλ έφυγαν από την αιγυπτιακή πρωτεύουσα.

Το Κάιρο εξέφρασε εξάλλου ανησυχία για τους «κινδύνους» της επαπειλούμενης επιχείρησης ευρείας κλίμακας στη Ράφα, στα σύνορα της Λωρίδας της Γάζας με την Αίγυπτο. Η επίθεση αυτή απειλεί τη «σταθερότητα και την ασφάλεια» όλης της περιοχής, σύμφωνα με την αιγυπτιακή διπλωματία.

Κατά τη διάρκεια της συνδιάλεξης ο κ. Μπλίνκεν επαναβεβαίωσε την «σαφή θέση του προέδρου Τζο Μπάιντεν, σύμφωνα με την οποία οι ΗΠΑ δεν υποστηρίζουν μείζονα στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα και (...) απορρίπτουν κάθε εξαναγκαστικό εκτοπισμό Παλαιστινίων από τη Γάζα», ανέφερε ο εκπρόσωπός του Μάθιου Μίλερ.

Την Τρίτη, ο ισραηλινός στρατός ανέπτυξε άρματα μάχης και κατέλαβε τον έλεγχο του σημείου διέλευσης των συνόρων με την Αίγυπτο, κλείνοντας τη βασική πύλη εισόδου των οχηματοπομπών με βοήθεια στον πολιορκημένο παλαιστινιακό θύλακο.

Πηγή: skai.gr

