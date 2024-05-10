Αίμα στη Σκηνή, του Τσάρλς Λάντλαμ στο Σύγχρονο Θέατρο

Η ανατρεπτική κωμωδία «Αίμα στη Σκηνή» του Αμερικανού συγγραφέα και ηθοποιού Τσαρλς Λάντλαμ, ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε σκηνοθεσία Τάσου Πυργιέρη, με ένα θίασο εξαιρετικών ηθοποιών που αποτελείται από τους Θάνο Λέκκα, Αλέξανδρο Βάρθη, Ρένα Κυπριώτη, Χρήστο Σταθούση, Φοίβο Μαρκιανό, Μαριλένα Μόσχου, Μάκη Νάνο. Από τις 10 Μαΐου 2024 στο Σύγχρονο Θέατρο. H κωμωδία του Τσαρλς Λάντλαμ «Stage Blood» (στην κυριολεξία σημαίνει το ψεύτικο «αίμα» που χρησιμοποιείται στα θέατρα και στον κινηματογράφο) αφορά τη ζωή στο θέατρο ενός οικογενειακού θιάσου τρίτης κατηγορίας που βρίσκεται σε μία κάποια αμερικανική πόλη (Mudville, Λασπούπολη) και πρόκειται να παρουσιάσει «Άμλετ». Μόνο που για την δεδομένη παράσταση ο θίασος δεν έχει Οφηλία (η ηθοποιός που την ερμήνευε τα βρόντηξε κι έφυγε). Ευτυχώς, μία γηγενής της Λασπούπολης, η Έλφι Φέι ξέρει τον ρόλο της σαιξπηρικής ηρωίδας από στήθους κι έτσι αναλαμβάνει τον ρόλο.

Παραστάσεις: Τετάρτη, Κυριακή: 19:00. Παρασκευή, Σάββατο: 21:15

Εισιτήρια: 15€ (Κανονικό), 13€ (Μειωμένο), 8€ (Ατέλεια). Προπώληση: more.com

Σύγχρονο Θέατρο, Ευμολπιδών 45, Γκάζι (Δίπλα στο μετρό Κεραμεικός). Τηλ. 210 3464380. Ε: info@sychronotheatro.gr |https://sychronotheatro.gr

Ο Τεμπέλης Δράκος: Το μαγικό μουσικοθεατρικό σύμπαν του Γιώργου Χατζηπιερή επιστρέφει στο Μέγαρο

Ο «Τεμπέλης Δράκος» έρχεται ξανά στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών μόνο για 4 συναυλίες, την Παρασκευή 10, το Σάββατο 11 και την Κυριακή 12 Μαΐου. Η μουσική παράσταση, που ανεβαίνει στην Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη σε σύλληψη-σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Ρήγου, μεταφέρει το μαγικό σύμπαν του Τεμπέλη Δράκου στη σκηνή, σε μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών με ποιότητα και σεβασμό προς τους θεατές. Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ρένα Μόρφη, ο Γιάννης Διονυσίου αλλά και ο ίδιος ο συνθέτης Γιώργος Χατζηπιερής ζωντανεύουν, με τις ξεχωριστές ερμηνείες τους, το Ελεφαντάκι, την Πατάτα, το Βουνό, την Αλεπού, το Σκουλουκούιν, τον Κόκορα, τον Παγωτατζή και όλους τους ήρωες αυτής της διασκεδαστικής δρακο-ιστορίας που έχει αγαπηθεί τόσο σε Ελλάδα και Κύπρο. Μαζί τους, η Παιδική Χορωδία του 2ου και 3ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου υπό τη διεύθυνση του Θωμά Κοντογεώργη, δύο ηθοποιοί-χορευτές, η Φωτεινή Μουχτούρη και ο Νίκος Γονίδης, αλλά και μία δεκαμελής ορχήστρα ταλαντούχων μουσικών, υπό τη διεύθυνση του Γιάννη Παπαζαχαριάκη, ο οποίος έκανε και την προσαρμογή των αυθεντικών ενορχηστρώσεων του Μάριου Τακούσιη.

Παραστάσεις: Παρασκευή 10 Μαΐου, 19.30. Σάββατο 11 Μαΐου, 19.30. Κυριακή 12 Μαΐου, 17.00 και 19.30.

Εισιτήρια: 12 € (φοιτητές, νέοι έως 25 ετών, άνεργοι, ΑμεΑ, 65+, πολύτεκνοι) ● 26 € ● 32 € ● 38 € ● 45 €. Παιδική έκπτωση – 30%. Προπώληση: megaron.gr.

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Αθήνα. Τηλέφωνο: 210 7282000 | Email: webmaster@megaron.gr | https://www.megaron.gr

«Περί ζωγραφικής» στο Κέντρο Τεχνών Μετς

Η ομαδική έκθεση «Περί ζωγραφικής» – Η Αναζήτηση της Αισθητικής Σύνθεσης στον Σύγχρονο Κόσμο παρουσιάζεται, στο Κέντρο Τεχνών ΜΕΤΣ, με τη συμμετοχή πέντε αποφοίτων της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών Αθήνας: Αγγελική Αντωνέα, Αντρέας Βεντούρης, Φίλιππος Κούτρικας, Irina Kouzmenko, Γιώργος Λουλούδης. Όπως επισημαίνει η επιμελήτρια της έκθεσης Νιόβη Κρητικού: Στον πολύχρωμο και πολυδιάστατο κόσμο της ζωγραφικής, η έκθεση “Περί ζωγραφικής” αναδεικνύει πέντε απόφοιτους της Σχολής Καλών Τεχνών Αθήνας, οι οποίοι αφοσιώνονται στην εξερεύνηση της τέχνης μέσα από κλασικές ζωγραφικές προσεγγίσεις. Καθιστώντας την αναμέτρηση με τους πατέρες της αναγέννησης και του μοντερνισμού έναν ενοποιητικό μίτο της δημιουργικής τους πορείας, διαμορφώνουν έναν καίριο και συνάμα σύγχρονο διάλογο με την ιστορία της τέχνης.

Εγκαίνια: 09/05/24, στις 19.00-22.00 | Διάρκεια: 09-30/05/24

Ωράριο: Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 17.00-20.30 Τετάρτη και Σάββατο: 11.00-15.00

Κέντρο Τεχνών ΜΕΤΣ, Ευγενίου Βουλγάρεως 6, Μέτς Πλησίον στάσης Μετρό Ακρόπολης

