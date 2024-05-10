Η ξηρασία είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Βαρκελώνη τα τελευταία χρόνια, με τους τουρίστες ωστόσο, να δείχνουν όπως φαίνεται αδιάφοροι απέναντι στο σοβαρό αυτό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η περιοχή, εξαγριώνοντας τους ντόπιους.

Αν και Απρίλιος ήταν κάπως γενναιόδωρος μήνας για τους Καταλανούς, φέρνοντας μερικές βροχές, αυτές δεν είναι αρκετές για τη ξηρασία που μαστίζει την περιοχή περισσότερα από τρία χρόνια τώρα.

Σύμφωνα με το politico, δήμοι της Καταλονίας αντιμετωπίζουν όρια κατανάλωσης νερού από τότε που η περιοχή έχει κηρυχθεί σε έκτακτη ανάγκης στις αρχές Φεβρουαρίου. Όμως ο τουριστικός τομέας έχει σε μεγάλο βαθμό ξεφύγει από τους περιορισμούς αυτούς εξαγριώνοντας τους ντόπιους.

Περίπου 30 εκατομμύρια άνθρωποι επισκέπτονται τη Βαρκελώνη ετησίως, με τους αριθμούς να κορυφώνονται τους ζεστούς και ξηρούς καλοκαιρινούς μήνες. Αυτό είναι ένα οικονομικό όφελος για την πόλη αλλά υπάρχει επίσης αυξανόμενη τοπική δυσαρέσκεια κατά των τουριστών, οι οποίοι πολλοί λένε ότι επιβαρύνουν τις δημόσιες υπηρεσίες και τους δημόσιους πόρους υπερβολικά.

Το δημαρχείο της Βαρκελώνης εκτιμά ότι τα τοπικά νοικοκυριά χρησιμοποιούν 99 λίτρα νερού ανά άτομο την ημέρα, πολύ κάτω από τον ισπανικό και ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ οι τουρίστες που διαμένουν σε ξενοδοχεία καταναλώνουν 163 λίτρα την ημέρα. Αυτά τα στοιχεία δεν περιλαμβάνουν την κατανάλωση ημερήσιων ταξιδιωτών και επιβατών κρουαζιέρας, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ήμισυ των επισκεπτών στην πόλη.

Ωστόσο, κάποιοι λένε ότι ο τουρισμός είναι απλώς ένας εύκολος αποδιοπομπαίος τράγος.

Ο Έντουαρντ Ρίβας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Καταλανικών Δήμων, επέκρινε αυτό που θεωρεί ως αυξανόμενη τάση να κατηγορούν τους τουρίστες για πολλά από τα προβλήματα της περιοχής.

«Για αυτούς τους ανθρώπους, το θέμα είναι ότι οι τουρίστες θα έχουν περισσότερα δικαιώματα από τους κανονικούς πολίτες όσον αφορά την ξηρασία. Δεν μπορείς να θεσπίσεις νόμο που να στοχεύει μόνο στους ανθρώπους που έρχονται στη Βαρκελώνη ή την Καταλονία», είπε. Αλλά αναγνώρισε: «Αυτό είναι κάτι που είναι πραγματικά δύσκολο».

Η διαμάχη που έχει ξεσπάσει για το νερό, αναμένεται να έχει αντίκτυπο στις περιφερειακές εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για τις 12 Μαΐου για να εκλέξουν τα μέλη που θα απαρτίζουν την σύνθεση του νέου τοπικού κοινοβουλίου.

Την Τρίτη, μερικές ημέρες πριν από την ψηφοφορία, η περιφερειακή κυβέρνηση δήλωσε ότι σύντομα θα χαλαρώσει τους περιορισμούς για το νερό λόγω των πρόσφατων βροχοπτώσεων με ορισμένους υποηφίους της αντιπολίτευσης να κατηγορούν την κυβέρνηση κάνοντας λόγο για προεκλογικό ελιγμό - και μια προσπάθεια «να σωθεί η σεζόν της πισίνας σε ξενοδοχεία».

Πάντως, παρά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις, οι ταμιευτήρες της Καταλονίας εξαντλούνται. Από τα τέλη Απριλίου, το επίπεδο πλήρωσής τους ανέρχεται στο 22%. Η δεξαμενή Sau, η οποία τροφοδοτεί τη Βαρκελώνη, ανέρχεται περίπου στο 10%. Αυτό είναι υψηλότερο επίπεδο από το 2,5% που ήταν πριν από την πτώση κάποιων βροχών.

Από τον Φεβρουάριο, περισσότεροι από 200 δήμοι της Καταλονίας έχουν περιοριστεί στα 200 λίτρα νερού κατά κεφαλήν την ημέρα — αριθμός που καλύπτει την οικιακή χρήση για πόσιμο νερό και πλύσιμο, καθώς και άλλες μη βιομηχανικές χρήσεις νερού, όπως στον τομέα της φιλοξενίας. Αυτό θα μπορούσε να πέσει στα 160 λίτρα εάν επιδεινωθεί η ξηρασία.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.