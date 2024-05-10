Καιρό είχαν οι survivors να λάβουν κάποιο μήνυμα από τους δικούς τους. Για τον λόγο αυτό, ο τελευταίος αγώνας είχε ως έπαθλο την επικοινωνία. Οι παίκτες διεκδικούσαν τη νίκη που θα τους έδινε τη δυνατότητα να ακούσουν ηχογραφημένα μηνύματα από τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Και μόνο στο άκουσμα του επάθλου οι περισσότεροι συγκινήθηκαν έντονα, ενώ ο Γιώργος Γκιουλέκας έκλαψε με λυγμούς για τους παππούδες του.

Και οι δύο ομάδες προφανώς ήθελαν πολύ το έπαθλο. Για κάποιο λόγο όμως μόνο η μία μπόρεσε να δείξει τις δυνατότητές της στον αγωνιστικό χώρο.

Οι Κόκκινοι πέτυχαν την ευκολότερη νίκη τους μέχρι σήμερα με σκορ 10-2.

Αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης οι Μπλε, αναλογιζόμενοι τι είχαν χάσει, δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους.

Μετά την επιστροφή στην καλύβα ο Φάνης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν μπήκαμε ποτέ στο παιχνίδι».

Στον αντίποδα οι Κόκκινοι πανευτυχείς και χορτάτοι, βρέθηκαν στο δωμάτιο επικοινωνίας όπου άκουσαν τα μηνύματα των αγαπημένων τους προσώπων.

Πηγή: skai.gr

