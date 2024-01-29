«Στην Γάζα επείγει μια ολική κατάπαυση του πυρός. Δεν καταλαβαίνουμε ή κάνουμε ότι δεν βλέπουμε ότι είμαστε στο χείλος της αβύσσου», τόνισε σε συνέντευξή του στην ιταλική εφημερίδα La Stampa, o πάπας Φραγκίσκος. «Η σύρραξη επεκτείνεται με δραματικό τρόπο. Υπήρχε η συμφωνία του Όσλο, με την λύση των δυο κρατών. Όσο δεν εφαρμόζεται η συμφωνία αυτή, η πραγματική ειρήνη θα αποτελεί μακρινό στόχο», πρόσθεσε.

Ο Φραγκίσκος «φοβάται, πάνω απ΄όλα, την κλιμάκωση της στρατιωτικής αντιπαράθεσης» αλλά, συγχρόνως, «τρέφει και λίγη ελπίδα, διότι πραγματοποιούνται μυστικές συναντήσεις, σε μια προσπάθεια να επιτευχθεί συμφωνία».

Με αναφορά στις κριτικές που δέχθηκε για την απόφασή του να δίνουν, οι καθολικοί ιερείς, την ευλογία τους και στα ομόφυλα ζευγάρια, ο ποντίφικας αποσαφήνισε ότι «το Ευαγγέλιο λέει ότι πρέπει να ευλογούνται όλοι», υπό τον όρο, βέβαια, «να υπάρχει καλή θέληση, με σαφείς οδηγίες για χριστιανικό βίο». Ο Φραγκίσκος τόνισε, επίσης, ότι «ευλογούνται οι άνθρωποι, όχι η σχέση».

Σύμφωνα με τον ποντίφικα, όσοι διαμαρτύρονται υψώνοντας τους τόνους «ανήκουν σε μικρές ιδεολογικές ομάδες» ενώ ο ίδιος θεωρεί ότι, για λόγους πολιτιστικής παράδοσης, «η θέση των Αφρικανών επισκόπων αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση».

«Στο εσωτερικό της Καθολικής Εκκλησίας υπήρχαν πάντα μικρές ομάδες οι οποίες προέβαλαν προβληματισμούς με σχισματική απόχρωση. Πρέπει να τις αφήσουμε να πουν την άποψή τους και να κοιτάμε μπροστά», κατέληξε ο Αργεντινός πάπας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

