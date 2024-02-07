Έντονη ανησυχία προκάλεσε η συμπεριφορά του Αμερικανού προέδρου, Τζο Μπάιντεν ο οποίος κατά τη διάρκεια ομιλίας του σχετικά με τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για την ομηρία μεταξύ της παλαιστινιακής οργάνωσης και του Ισραήλ, ξέχασε το όνομα της Χαμάς.

«Υπάρχει κάποια κίνηση, και δεν θέλω, δεν θέλω …», είπε ο 81χρονος πρόεδρος, κάνοντας μια παύση κοιτάζοντας στο κενό έχοντας ξεχάσει αυτά που ήθελε να πει.

«Επιτρέψτε μου να διαλέξω τις λέξεις μου [προσεκτικά]» είπε συνεχίζοντας σε μια προσπάθεια να κερδίσει χρόνο μέχρι να θυμηθεί τη λέξη «Χαμάς».

«Υπάρχει κάποια κίνηση, υπήρξε … μια ανταπόκριση από το, ε…» είπε, κάνοντας και πάλι παύση, ενώ κοίταζε με το ίδιο χαμένο βλέμμα.

«Υπήρξε μια ανταπόκριση … από … την αντιπολίτευση, αλλά εμ...», είπε.

Με τις σκέψεις του να συνεχίζουν να είναι μπερδεμένες για αρκετά δευτερόλεπτα κοίταξε προς τα αριστερά του, ενώ πήρε την απαραίτητη καθοδήγηση από έναν δημοσιογράφο που του υπενθύμισε τελικά το όνομα της Χαμάς.

«Ναι, λυπάμαι από τη Χαμάς», είπε στην συνέχεια.

Το νέο αυτό περιστατικό έρχεται μόλις μία ημέρα αφότου ο Τζο Μπάιντεν μπέρδεψε τον Εμανουέλ Μακρόν με τον Φρανσουά Μιτεράν.

When asked about the progress of a proposed truce deal for Israel's war on Gaza, US President Joe Biden gave a hesitant response in which he described Hamas as ‘the opposition’. pic.twitter.com/0YZCMDFbAe — Al Jazeera English (@AJEnglish) February 7, 2024





Πηγή: skai.gr

