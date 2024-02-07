Βίντεο του ισραηλινού στρατού δείχνει κελί που κρατούνταν Ισραηλινοί όμηροι

Βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις την Τετάρτη αποκαλύπτει, όπως αναφέρουν, τοποθεσία στην οποία κρατήθηκαν Ισραηλινοί όμηροι.

Ειδικότερα, στο βίντεο των IDF μέσα σε μια μεγάλη σήραγγα της Χαμάς στο Χαν Γιουνίς της νότιας Γάζας, φαίνεται ένα κελί που χρησιμοποιείται για την κράτηση ομήρων, ένα μπάνιο και έναν χώρο ανάπαυσης για τους ένοπλους που φρουρούσαν τους αιχμαλώτους.

🥷REVEALED: The Hamas Terror Dungeons



The @IDF has exposed a barred cell in an underground tunnel Hamas used to hold hostages in Khan Yunis.



The tunnel held around 12 hostages at different times, nine of whom are still trapped in Gaza. pic.twitter.com/ktk2xJjnVi — Eylon Levy (@EylonALevy) February 7, 2024

Ο στρατός ανέφερε ότι συνολικά 12 όμηροι κρατήθηκαν στη σήραγγα σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, τρεις από τους οποίους έχουν ήδη επιστρέψει στο Ισραήλ.

Ο Ισραηλινός Στρατός είπε ότι ανώτεροι αξιωματούχοι της Χαμάς διέμεναν στη σήραγγα προτού προσαρμοστεί για να κρατηθούν οι όμηροι και ότι τα στρατεύματα ανέσυραν διάφορα αντικείμενα και όπλα από το τούνελ.

Inside the Hamas psychopaths’s dungeon where 12 hostages were held.



The IDF reveals a major Hamas tunnel in Khan Younis where senior members of the terror group hid and hostages were held.pic.twitter.com/LiOGQpFSI7 — Aviva Klompas (@AvivaKlompas) February 7, 2024

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός είπε ότι η σήραγγα κατασκευάστηκε «στην καρδιά μιας αστικής περιοχής στο Χαν Γιουνίς» και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, εκατομμύρια σέκελ επενδύθηκαν για την κατασκευή της.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.