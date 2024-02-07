Λογαριασμός
Βίντεο του ισραηλινού στρατού δείχνει κελί που κρατούνταν Ισραηλινοί όμηροι

Στο βίντεο των IDF μέσα σε μια μεγάλη σήραγγα της Χαμάς στο Χαν Γιουνίς της νότιας Γάζας, φαίνεται ένα κελί που χρησιμοποιείται για την κράτηση ομήρων, ένα μπάνιο και έναν χώρο ανάπαυσης για τους ένοπλους που φρουρούσαν τους αιχμαλώτους

Κελί

Βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις την Τετάρτη αποκαλύπτει, όπως αναφέρουν, τοποθεσία στην οποία κρατήθηκαν Ισραηλινοί όμηροι.

Ειδικότερα, στο βίντεο των IDF μέσα σε μια μεγάλη σήραγγα της Χαμάς στο Χαν Γιουνίς της νότιας Γάζας, φαίνεται ένα κελί που χρησιμοποιείται για την κράτηση ομήρων, ένα μπάνιο και έναν χώρο ανάπαυσης για τους ένοπλους που φρουρούσαν τους αιχμαλώτους.

Ο στρατός ανέφερε ότι συνολικά 12 όμηροι κρατήθηκαν στη σήραγγα σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, τρεις από τους οποίους έχουν ήδη επιστρέψει στο Ισραήλ.

Χαμάς

Ο Ισραηλινός Στρατός είπε ότι ανώτεροι αξιωματούχοι της Χαμάς διέμεναν στη σήραγγα προτού προσαρμοστεί για να κρατηθούν οι όμηροι και ότι τα στρατεύματα ανέσυραν διάφορα αντικείμενα και όπλα από το τούνελ.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός είπε ότι η σήραγγα κατασκευάστηκε «στην καρδιά μιας αστικής περιοχής στο Χαν Γιουνίς» και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, εκατομμύρια σέκελ επενδύθηκαν για την κατασκευή της.
 

