Παλαιστίνη: Νεαρός Ιορδανός σκοτώθηκε από τον ισραηλινό στρατό στη Δυτική Όχθη

Η Παλαιστινιακή Αρχή ανακοίνωσε σήμερα τον θάνατο στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη ενός νεαρού Ιορδανού, που επλήγη χθες, Δευτέρα, από τα πυρά του ισραηλινού στρατού ο οποίος τον κατηγορεί ότι ήταν συνεργός ενός άνδρα που ετοιμαζόταν να διαπράξει επίθεση.

Ο Ταουφίκ Αΐντ Φαουάζ Χουσέιν, 25 ετών, επλήγη από ισραηλινά πυρά στο σημείο της "διασταύρωσης της Ζέιτα, βορείως της Τουλκάρεμ", αναφέρει σε ανακοίνωση το παλαιστινιακό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο νεαρός άνδρας "τραυματίστηκε στο πόδι και οι δυνάμεις κατοχής τον άφησαν να αιμορραγεί για περισσότερη από μιάμιση ώρα μέσα στο ασθενοφόρο πριν υποκύψει στα τραύματά του", πρόσθεσε.

Όταν ρωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε ότι ο Ιορδανός αυτός θεωρείτο ύποπτος ότι ήταν συνεργός ενός άλλου άνδρα, του Μοχάμεντ Τζαμπάρ, ο οποίος, σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού που δημοσιεύθηκε χθες το βράδυ, "εξοντώθηκε" (τη Δευτέρα) στο χωριό Ζέιτα, ενώ κατευθυνόταν προς το Ισραήλ για να διαπράξει επίθεση αυτοκτονίας".

Ο Τζαμπάρ "ήταν οπλισμένος και είχε έναν εκρηκτικό μηχανισμό έτοιμο να εκραγεί", πρόσθεσε ο στρατός.

Το ιορδανικό υπουργείο Εξωτερικών δεν απάντησε άμεσα στο αίτημα του Γαλλικού Πρακτορείου για σχολιασμό.

Ο Ταουφίκ Αΐντ Φαουάζ Χουσέιν, που καταγόταν από την πόλη Ρουσέιφα της Ιορδανίας, είπε πάει στη Δυτική Όχθη για να δει την οικογένειά του στον προσφυγικό καταυλισμό Νουρ-Σαμς, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή των παλαιστινιακών υπηρεσιών ασφαλείας, που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, που ξέσπασε μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος την 7η Οκτωβρίου, οδήγησε στην κλιμάκωση της βίας στη Δυτική Όχθη.

Σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Αρχή, τουλάχιστον 427 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Δυτική Όχθη από τις ισραηλινές δυνάμεις ή εποίκους από τις 7 Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

