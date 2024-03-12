Το νομοσχέδιο που επιτρέπει στους Ουκρανούς στρατιώτες να διατηρούν δωρεάν τα αναπαραγωγικά κύτταρα υπέγραψε την Τρίτη ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.



Οι Ουκρανοί στρατιώτες θα μπορούν να διατηρούν τα αναπαραγωγικά τους κύτταρα, ώστε να ξέρουν ότι θα κάνουν παιδιά σε περίπτωση θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού, σύμφωνα με νόμο που υπέγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος.



Πριν ένα μήνα το ουκρανικό κοινοβούλιο ψήφισε το νομοσχέδιο, που επιτρέπει και χρηματοδοτεί τη χρήση των κατεψυγμένων κυττάρων.

Έτσι, θα επιτραπεί για πρώτη φορά στις/στους συντρόφους Ουκρανών στρατιωτών να χρησιμοποιούν τα αναπαραγωγικά κύτταρα των νεκρών συντρόφων τους -τόσο το σπέρμα όσο και τα ωάρια- για να κάνουν παιδιά.



Επιπλέον, το κράτος θα πληρώνει για την ψύξη των κατεψυγμένων κύτταρων για τρία χρόνια μετά τον θάνατο ενός άνδρα ή γυναίκας στρατιώτη, με ρήτρες που θα αναγνωρίζουν συγκεκριμένα τον αποθανόντα βιολογικό γονέα στο πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού.



Πηγή: skai.gr

