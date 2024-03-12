Διπλωματική ένταση μεταξύ Ουάσινγκτον – Βουδαπέστης. Η Ουγγαρία κάλεσε τον Αμερικανό πρέσβη στη Βουδαπέστη για να διαμαρτυρηθεί για μια φράση του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν ότι ο πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν επιδιώκει δικτατορία, γνωστοποίησε σήμερα Τετάρτη ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας Πίτερ Σιγιάρτο σε συνέντευξη Τύπου.

Ο Ορμπάν έχει υποστηρίξει ανοιχτά την προσπάθεια του τέως προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για ολική επαναφορά στον Λευκό Οίκο και η κυβέρνησή του έχει συχνά τριβές με την τωρινή κυβέρνηση Μπάιντεν, συμπεριλαμβανομένων των στενών δεσμών της Ουγγαρίας με τη Ρωσία.

Ο εθνικιστής Ορμπάν, ως ένθερμος υποστηρικτής της επιστροφής του Τραμπ στον Λευκό Οίκο συναντήθηκε μαζί του στη Φλόριντα την περασμένη Παρασκευή. Ο Ούγγρος πρωθυπουργός διατύπωσε ξανά τον θαυμασμό που τρέφει για τον τέως πρόεδρο των ΗΠΑ, αποκαλώντας τον Ρεπουμπλικάνο μεγιστάνα «πρόεδρο της ειρήνης» και τον μόνο υποψήφιο πρόεδρο που μπορεί να δώσει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σε μια προεκλογική του εμφάνιση στην Πενσυλβάνια μετά τη συνάντηση που είχαν Ορμπάν και Τραμπ, ο Τζο Μπάιντεν σχολίασε σκωπτικά το γεγονός ότι ο Τραμπ συνάντησε τον αρχηγό μιας κυβέρνησης της Ευρώπης «ο οποίος έχει δηλώσει κατηγορηματικά ότι δεν πιστεύει ότι η δημοκρατία λειτουργεί και επιδιώκει την επιβολή δικτατορίας», σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας χαρακτήρισε τη δήλωση Μπάιντεν ψευδή και «πολύ σοβαρή προσβολή». «Αυτός ο τρόπος σκέψης του προέδρου και της δημοκρατικής κυβέρνησης επιβαρύνει πολύ τις διμερείς μας σχέσεις», είπε ο Σιγιάρτο απαντώντας σε ερώτηση σε συνέντευξη Τύπου.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

