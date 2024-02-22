Νεκρός Παλαιστίνιος έφηβος σε επεισόδια με τον στρατό του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη

Δεκατετράχρονος χτυπήθηκε στο στήθος από σφαίρα και υπέκυψε σε επεισόδια κατά τη διάρκεια επιχείρησης του ισραηλινού στρατού σε χωριό ανατολικά της πόλης Καλκίλια, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής στη Ραμάλα χθες Τετάρτη.

Άλλοι τέσσερις Παλαιστίνιοι συνελήφθησαν στην έφοδο των ισραηλινών δυνάμεων, μετέδωσε το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως ύποπτοι πέταξαν πέτρες εναντίον δυνάμεών του, που ανταπέδωσαν με αληθινές σφαίρες, πλήττοντας τον έναν. Νωρίτερα, ανέφερε πως Παλαιστίνιοι πέταξαν κοκτέιλ Μολότοφ εναντίον λεωφορείου και υπήρξαν επεισόδια.

Μετά το ξέσπασμα του πολέμου Ισραήλ/Χαμάς την 7η Οκτωβρίου, ο ισραηλινός στρατός πολλαπλασίασε τις επιχειρήσεις του, που είναι στην πράξη καθημερινές, στη Δυτική Όχθη. Διακηρυγμένος στόχος του είναι να εξαρθρώσει δίκτυα συνδεόμενα με τη Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές ένοπλες οργανώσεις.

Πάνω από 400 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί έκτοτε στη Δυτική Όχθη, είτε από τον στρατό ή από ένοπλους ισραηλινούς εποίκους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Όλο το 2023, τα Ηνωμένα Έθνη κατέγραψαν 507 θανάτους Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη. Επρόκειτο για τον υψηλότερο αριθμό αφότου άρχισαν να τηρούνται συστηματικά δεδομένα για τη βία στην κατεχόμενη παλαιστινιακή περιοχή, το 2005.

Οι ισραηλινές στρατιωτικές αρχές ανακοίνωσαν την Παρασκευή πως από το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας έχουν συλλάβει 3.100 Παλαιστίνιους, συμπεριλαμβανομένων 1.350 που κατ’ αυτές είναι μέλη της Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός είχε καταλάβει τη Δυτική Όχθη,την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη Λωρίδα της Γάζας στον Πόλεμο των Έξι Ημερών, το 1967.

Στη Δυτική Όχθη ζουν σήμερα σχεδόν τρία εκατομμύρια Παλαιστίνιοι και, ανάμεσά τους, από 500.000 ως 700.000 ισραηλινοί έποικοι, σε οικισμούς που ο ΟΗΕ θεωρεί παράνομους δυνάμει του διεθνούς δικαίου. Οι Παλαιστίνιοι θεωρούν πως η περιοχή αυτή θα πρέπει να είναι η καρδιά του μελλοντικού ανεξάρτητου κράτους τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

