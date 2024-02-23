Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε Παλαιστίνιο ένοπλο στη Δυτική Όχθη

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι στοχοθέτησε με αεροπορική επιδρομή που εξαπέλυσε στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη μαχητή της παλαιστινιακής οργάνωσης Ισλαμικός Τζιχάντ, ο οποίος ετοιμαζόταν να πραγματοποιήσει επίθεση.

Το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA μετέδωσε ότι ένας 17χρονος σκοτώθηκε επίσης από το πλήγμα που εξαπολύθηκε αργά χθες, Πέμπτη, στην Τζενίν, ενώ περισσότεροι από δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Ο ισραηλινός στρατός εξήγησε ότι στόχος της επίθεσης ήταν ο Γιάσερ Χανούν, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει επιθέσεις με όπλο τις τελευταίες εβδομάδες.

Η βία στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη είχε αυξηθεί ακόμη και πριν από το ξέσπασμα του πολέμου στη Γάζα, όμως μετά τις 7 Οκτωβρίου έχει ενταθεί, με τον ισραηλινό στρατό να πραγματοποιεί εκεί συχνά επιδρομές και αιματηρές συγκρούσεις να ξεσπούν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.