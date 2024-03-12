ΝΑΤΟ: Ο Κλάους Γιοχάνις ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για την ηγεσία

Ο Ρουμάνος πρόεδρος Κλάους Γιοχάνις ανακοίνωσε σήμερα την υποψηφιότητά του για να διαδεχθεί τον Γενς Στόλτενμπεργκ στην ηγεσία του ΝΑΤΟ, μια θέση ωστόσο για την οποία φαβορί εμφανίζεται ο Ολλανδός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε.

«Αποφάσισα να διεκδικήσω τη θέση του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ», είπε σε μια σύντομη ομιλία ο Γιοχάνις, υπογραμμίζοντας την εμπειρία του ως πρόεδρος της ανατολικοευρωπαϊκής χώρας στην πρώτη γραμμή του ΝΑΤΟ μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. «Νομίζω ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να ανανεώσει την προοπτική του για την αποστολή του. Η Ανατολική Ευρώπη έχει πολύτιμη συμβολή στις συνομιλίες και τις αποφάσεις του ΝΑΤΟ», ανέφερε.

Ωστόσο, πολλά κράτη μέλη της Συμμαχίας στηρίζουν τον Ολλανδό πρωθυπουργό Μαρκ Ρούτε για διάδοχο του Στόλτενμπεργκ. Το όνομα του απερχόμενου πρωθυπουργού της Ολλανδίας ακούγεται ολοένα και περισσότερο το τελευταίο διάστημα για τη θέση του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ και ο 57χρονος πολιτικός στηρίζεται από τις ΗΠΑ, τη Γερμανία και τη Βρετανία.

Την προηγούμενη εβδομάδα εντούτοις η Ουγγαρία εξέφρασε ανοιχτά τη διαφωνία της για την υποψηφιότητα Ρούτε.

Για τον διορισμό του νέου γενικού γραμματέα απαιτείται ομοφωνία των 32 κρατών μελών της Συμμαχίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

