Πακιστάν: Τουλάχιστον δυο νεκροί εξαιτίας έκρηξης σε ορυχείο άνθρακα

Δυο πτώματα εντοπίστηκαν σε ανθρακωρυχείο που κατέρρευσε στο νότιο Πακιστάν, ανακοίνωσαν σήμερα συνεργεία έρευνας και διάσωσης, που συνεχίζουν τις προσπάθειές τους για να βρουν άλλους οκτώ εργαζόμενους.

Χθες Τρίτη το βράδυ, δέκα εργαζόμενοι παγιδεύτηκαν κάπου 244 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της γης εξαιτίας έκρηξης αερίου σε σήραγγα ανθρακωρυχείου το οποίο διαχειρίζεται ιδιωτική εταιρεία, στην περιοχή Χοστ, στην επαρχία Μπαλουτσιστάν.

«Οι ομάδες διάσωσης βρήκαν δυο πτώματα κατά τη διάρκεια της νύχτας», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Γάνι Μπαλούτς, επιθεωρητής υπηρεσίας αρμόδιας για την ασφάλεια των ορυχείων και των μεταλλείων στην επαρχία.

«Φοβόμαστε πως ούτε οι υπόλοιποι εργαζόμενοι βρίσκονται πλέον στη ζωή, όμως τα μέλη των ομάδων διάσωσης κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να τους εντοπίσουν», πρόσθεσε.

Ακόμη οκτώ εργαζόμενοι επίσης παγιδεύτηκαν για ώρες προσπαθώντας να βοηθήσουν τους συναδέλφους τους, προτού τους βγάλει στην επιφάνεια ομάδα διάσωσης. Κάποιοι δεν είχαν τις αισθήσεις τους.

Επιτόπου επιχειρούν ομάδες διάσωσης του υπουργείου Ορυχείων και Μεταλλείων και της εθνικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών.

«Η αιτία του δυστυχήματος είναι η συγκέντρωση μονοξειδίου του άνθρακα που ακολουθήθηκε από έκρηξη. Συνέπεια ήταν το ορυχείο να καταρρεύσει», εξήγησε ο κ. Μπαλούτς.

Γενικά οι συνθήκες εργασίας στα μεταλλεία και τα ορυχεία του Πακιστάν χαρακτηρίζονται επικίνδυνες και οι κανονισμοί ασφαλείας ανεπαρκείς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.