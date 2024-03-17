Πακιστάν : Επτά στρατιωτικοί νεκροί στην επίθεση εναντίον φυλακίου

Επτά στρατιωτικοί, ανάμεσά τους δυο αξιωματικοί, σκοτώθηκαν χθες Σάββατο στο βορειοδυτικό Πακιστάν όταν επιτέθηκαν εναντίον φυλακίου συνολικά έξι άνδρες, μέλη ένοπλης οργάνωσης, ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας της νοτιοανατολικής Ασίας.

Οι έξι δράστες επιτέθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο φυλάκιο, κοντά στη Μιρ Αλί, στην περιφέρεια Βόρειο Ουαζιριστάν, κοντά στα σύνορα με το Αφγανιστάν, διευκρίνισε η υπηρεσία επικοινωνίας του στρατού.

Αφού αρχική έφοδος απετράπη, οι ένοπλοι έριξαν «όχημα παγιδευμένο με εκρηκτικά» στο φυλάκιο κι ακολούθησαν επιθέσεις «βομβιστών-καμικάζι» με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πέντε στρατιώτες και να καταρρεύσει τοίχος, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ακολούθησαν ανταλλαγές πυρών στις οποίες σκοτώθηκαν αντισυνταγματάρχης και λοχαγός, συμπλήρωσε ο στρατός του Πακιστάν, διευκρινίζοντας πως και οι έξι δράστες σκοτώθηκαν.

Το Πακιστάν έχει βρεθεί αντιμέτωπο με κλιμάκωση της βίας των ισλαμιστών εξτρεμιστών, ειδικά των επιθέσεων εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας, από το 2022, όταν κατέρρευσε η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στις αρχές και το Κίνημα των Ταλιμπάν στο Πακιστάν (ΚΤΠ).

Το Ισλαμαμπάντ καταγγέλλει πως οι επιθέσεις σχεδιάζονται στο αφγανικό έδαφος, όπου την εξουσία ανακατέλαβαν οι Ταλιμπάν τον Αύγουστο του 2021. Το de facto καθεστώς στην Καμπούλ το αρνείται.

Το Βόρειο Ουαζιριστάν αποτελεί τμήμα των ως πρότινος ημιαυτόνομων παραμεθόριων ζωνών των φυλών, όπου ο πακιστανικός στρατός έχει διεξαγάγει επανειλημμένα επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας εναντίον ομάδων ενόπλων συνδεόμενων με την αλ Κάιντα ή τους Ταλιμπάν από το 2001, όταν οι ΗΠΑ και νατοϊκοί σύμμαχοί τους εισέβαλαν στο Αφγανιστάν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.