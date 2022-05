Ο ρωσικός στρατός και οι φιλορωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν σήμερα μια «σφοδρή επίθεση», με τη στήριξη αρμάτων μάχης και αμφιβίων δυνάμεων, εναντίον του εργοστασίου Αζοφστάλ, της τελευταίας εστίας ουκρανικής αντίστασης στη Μαριούπολη, ανακοίνωσε ένας διοικητής του τάγματος Αζόφ, που υπερασπίζεται τις εγκαταστάσεις.

«Μια σφοδρή επίθεση στην περιοχή του Αζοφστάλ βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, με τη στήριξη τεθωρακισμένων οχημάτων, αρμάτων μάχης, με απόπειρες αποβίβασης στρατευμάτων, με τη βοήθεια σκαφών και ενός μεγάλου αριθμού δυνάμεων του πεζικού», δήλωσε ο Σβιάτοσλαβ Παλαμάρ, αναπληρωτής διοικητής του τάγματος Αζόφ, σε ένα βιντεομήνυμα στο Telegram.

«Θα κάνουμε τα πάντα για να τους απωθήσουμε», συμπλήρωσε, απευθύνοντας ταυτόχρονα έκκληση για τη λήψη «άμεσων μέτρων με στόχο την απομάκρυνση των αμάχων», που παραμένουν εγκλωβισμένοι με τους Ουκρανούς μαχητές σε αυτό το τεράστιο εργοστάσιο στη Μαριούπολη, στρατηγικής σημασίας λιμάνι στο νότιο τμήμα του Ντονμπάς, που έχει σχεδόν πλήρως τεθεί υπό ρωσικό έλεγχο.

Ο ίδιος διευκρίνισε, την ίδια στιγμή, ότι σφοδροί βομβαρδισμοί πραγματοποιήθηκαν τη νύχτα, πριν από την επίθεση αυτή, όπου σκοτώθηκαν δύο γυναίκες και τραυματίστηκαν «περίπου 10 άμαχοι».

«Αυτή τη νύχτα, το εχθρικό ναυτικό και χερσαίο πυροβολικό βομβάρδισαν το εργοστάσιο Αζοφστάλ, με τη χρήση πολύ βαριών βομβών», συμπλήρωσε.

Οι ρωσικές δυνάμεις άρχισαν να βομβαρδίζουν τις εκτενείς εγκαταστάσεις της χαλυβουργίας Αζοφστάλ στην Μαριούπολη, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, επειδή Ουκρανοί στρατιώτες χρησιμοποίησαν την εκεχειρία που κηρύχθηκε εκεί για να μετακινηθούν σε καλύτερες θέσεις, μετέδωσε το πρακτορείο RIA, επικαλούμενο σημερινή ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

"Κηρύχθηκε εκεχειρία, άμαχοι έπρεπε να απομακρυνθούν από το έδαφος της Αζοφστάλ. Ουκρανοί στρατιωτικοί και του (τάγματος) Αζόφ, που βρίσκονται στο εργοστάσιο, το εκμεταλλεύτηκαν. Βγήκαν από τα υπόγεια, πήραν θέσεις βολής στο έδαφος και στα κτίρια του εργοστασίου", προσθέτει το υπουργείο Άμυνας στην ανακοίνωσή του, σύμφωνα με το RIA.

"Τώρα μονάδες του ρωσικού στρατού και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ, χρησιμοποιώντας το πυροβολικό και την αεροπορία, αρχίζουν να καταστρέφουν αυτές τις θέσεις βολής", καταλήγει το ρωσικό υπουργείο στην ανακοίνωσή του.

