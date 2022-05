Περισσότεροι από 200 άμαχοι εξακολουθούν να βρίσκονται μαζί με τους στρατιωτικούς στις τεράστιες εγκαταστάσεις της χαλυβουργίας Αζοφστάλ στη Μαριούπολη, στη νότια Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο δήμαρχος της πόλης Βαντίμ Μποϊτσένκο.

Συνολικά 100.000 άμαχοι παραμένουν στην ουκρανική πόλη, η οποία τελεί υπό την κατοχή των ρωσικών δυνάμεων, σύμφωνα με τον ίδιο.

Συνεχείς είναι οι ρωσικοί βομβαρδισμοί στο εργοστάσιο χάλυβα του Αζοφστάλ στη Μαριούπολη, όπου έχουν βρει καταφύγιο ουκρανικές δυνάμεις αλλά και άμαχοι. Οι προμήθειες των πολιορκημένων εξαντλούνται, ενώ εντείνονται οι προσπάθειες για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται μέσα.

«Οι βομβαρδισμοί είναι αδιάκοποι από άρματα μάχης και κάθε τρία με πέντε λεπτά γίνονται αεροπορικοί βομβαρδισμοί», δηλώνει ο Σβιάτοσλαβ Παλάμαρ αναπληρωτής διοικητής του τάγματος Αζόφ στο CNN. «Υπάρχουν ακόμη άμαχοι που έχουν βρει καταφύγιο στο εργοστάσιο, και παρόλα αυτά ο εχθρός συνεχίζει τους βομβαρδισμούς».

