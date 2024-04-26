Εγκλωβισμένος στο γραφείο του παρέμεινε για τουλάχιστον 5 ώρες ο Πρύτανης του πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστος Μπούρας, από φοιτητές, οι οποίοι περιφρουρούσαν ακόμα και το αυτοκίνητό του για να μην μπορέσει να φύγει από το Ίδρυμα όπως ανέφερε ο ίδιος.

Όπως είπε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100.3 ο κ. Μπούρας, η ομάδα φοιτητών που δέχθηκε στο γραφείο του, ζήτησε να ακυρωθούν οι ποινές που είχαν επιβληθεί σε όσους συμμετείχαν στην κατάληψη και αφορούσε τον αποκλεισμό τους από την εξεταστική του Ιουνίου.

Όταν τους είπε ότι σέβεται τους νομούς και το Σύνταγμα τον εγκλώβισαν στο γραφείο και παρότι ενημέρωσε τους πάντες και την αστυνομία παρέμεινε για 5 ώρες εγκλωβισμένος και η αστυνομία δεν έκανε τίποτα.

«Αυτά γινόντουσαν επί χούντας από τους ασφαλίτες», ανέφερε ο Πρύτανης

«Τέτοιες ενέργειες προσβάλλουν το Δημόσιο Πανεπιστήμιο» πρόσθεσε και ζήτησε απ' όλα τα κόμματα να πάρουν θέση επισημαίνοντας «λυπάμαι που το πολίτικο σύστημα σιωπά ένοχα».

Πηγή: skai.gr

