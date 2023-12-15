Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντε Λάιεν δήλωσε σήμερα ότι η ΕΕ θα βρει μια λύση για να βοηθήσει την Ουκρανία, μετά το βέτο που άσκησε χθες βράδυ ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ 'Ορμπαν για μια χρηματοδότηση ύψους 50 δισεκατομμυρίων ευρώ υπέρ του Κιέβου.

Μια προσεχής σύνοδος των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις αρχές του 2024 αναμένεται να επιτρέψει την αποδέσμευση αυτής της βοήθειας. "Μέχρι τότε, θα χρησιμοποιήσουμε τον χρόνο για να εξασφαλίσουμε πως οτιδήποτε κι αν συμβεί θα έχουμε μια επιχειρησιακή λύση κατά τη διάρκεια αυτής της συνόδου", δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

"Εργαζόμαστε πολύ σκληρά, ασφαλώς, για την επίτευξη μιας συμφωνίας μεταξύ των 27 κρατών μελών. Όμως θεωρώ ότι είναι επίσης απαραίτητο να επεξεργαστούμε δυνητικές εναλλακτικές ώστε να διαθέτουμε μια επιχειρησιακή λύση στην περίπτωση που μια συμφωνία των 27 δεν θα είναι δυνατή", διευκρίνισε η φον ντε Λάιεν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, στο τέλος της ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής.

Πηγή: skai.gr

