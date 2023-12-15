Οι επόμενοι μήνες θα είναι καθοριστικής σημασίας τόσο για την Ουγγαρία όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, προσθέτοντας ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν να καταστήσει την ΕΕ «όμηρο».

Οι ηγέτες των κρατών-μελών της ΕΕ συμφώνησαν να ξεκινήσουν τις ενταξιακές συνομιλίες με την Ουκρανία, παρόλο που η χώρα συνεχίζει να πολεμά τη ρωσική εισβολή, αλλά δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν σε ένα πακέτο οικονομικής βοήθειας 50 δισεκατομμυρίων ευρώ για το Κίεβο λόγω του βέτο της Ουγγαρίας.

Ο Μακρόν τόνισε σε δημοσιογράφους στο τέλος της συνόδου κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες ότι κατά την άποψή του, ο Ούγγρος πρωθυπουργός αντιμετωπίστηκε με σεβασμό κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στη σύνοδο, αλλά σε αντάλλαγμα ο ίδιος ο Όρμπαν έπρεπε να σεβαστεί την ΕΕ.

Ο Γάλλος πρόεδρος πρόσθεσε ότι πίστευε ότι ο Όρμπαν πρέπει να επιδείξει «υπευθυνότητα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.