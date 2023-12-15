O πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, δήλωσε ότι στις αρχές του επόμενου χρόνου θα πραγματοποιηθεί νέα σύνοδος κορυφής για το πακέτο οικονομικής στήριξης της Ουκρανίας, ύψους 50 δισ. ευρώ για την επόμενη τετραετία, στο οποίο μέχρι τώρα έχουν συμφωνήσει τα 26 κράτη-μέλη, εκτός από ένα.

Ο Σαρλ Μισέλ διευκρίνισε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί γύρω στα τέλη Ιανουαρίου με αρχές Φεβρουαρίου και πως η απόφαση θα πρέπει να ληφθεί με ομοφωνία. Εξήγησε, επίσης, ότι το πακέτο βοήθειας για την Ουκρανία περιλαμβάνεται στη συνολική αναθεώρηση του πολυετούς ευρωπαϊκού προϋπολογισμού (2021-2027) στο οποίο συμφωνούν τα 26 κράτη-μέλη. Αυτό σημαίνει ότι το σημείο εκκίνησης στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα είναι λιγότερο σύνθετο, ανέφερε ο Σαρλ Μισέλ.

Από την πλευρά της η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τόνισε πως μέχρι την επόμενη συνάντηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα υπάρχει μια «λειτουργική λύση» για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας. Πρόσθεσε, επίσης, ότι μέχρι τότε θα γίνει προετοιμασία για εναλλακτικές λύσεις, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η απόφαση σε επίπεδο «27» στην ΕΕ. Τόνισε, επίσης, ότι αυτό που έχει σημασία είναι να χορηγηθεί μια συνεκτική και αξιόπιστη χρηματοδότηση για την Ουκρανία. Ανακοίνωσε, ακόμη, ότι τις επόμενες ημέρες θα εκταμιευθεί προς το Κίεβο η τελευταία δόση για φέτος, ύψους 1,5 δισ. ευρώ, η οποία θα δημιουργήσει μια γέφυρα για να καλύψει το κενό έως ότου ληφθεί η απόφαση για τα 50 δισ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

