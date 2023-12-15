Παλαιστίνη: Ο Αμπάς ζητά παρέμβαση ΗΠΑ για να σταματήσουν ισραηλινές επιθέσεις

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, δήλωσε σήμερα στον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ Τζέικ Σάλιβαν ότι η επίθεση του Ισραήλ στον παλαιστινιακό λαό, ειδικά στη Λωρίδα της Γάζας, πρέπει να σταματήσει, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Κατά τη συνάντησή τους στη Ραμάλα ο Αμπάς τόνισε στον Σάλιβαν ότι οι ΗΠΑ πρέπει «να παρέμβουν για να αναγκάσουν το Ισραήλ να σταματήσει την επιθετικότητά του εναντίον του λαού μας στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της κατεχόμενης Ιερουσαλήμ», σύμφωνα με το WAFA.

Παράλληλα ο Παλαιστίνιος πρόεδρος ανέφερε ότι είναι «απαράδεκτη» οποιαδήποτε απόπειρα «διαχωρισμού» και «απομόνωσης» της Λωρίδας της Γάζας από το παλαιστινιακό κράτος.

«Υπογραμμίζοντας ότι η Λωρίδα της Γάζας είναι αναπόσπαστο τμήμα του Κράτους της Παλαιστίνης, ο πρόεδρος δήλωσε εκ νέου ότι οποιαδήποτε απόπειρα διαχωρισμού ή απομόνωσης οποιουδήποτε τμήματός του είναι απαράδεκτη», σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη συνάντηση του Αμπάς με τον Αμερικανό αξιωματούχο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

