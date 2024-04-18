Την ετήσια λίστα του με τους 100 ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως για το 2024, παρουσίασε το περιοδικό TIME.

Άνθρωποι από όλους τους τομείς – καλλιτέχνες, πολιτικοί, αθλητές, επιστήμονες – που με το έργο τους πρωτοπορούν και διαμορφώνουν τον κόσμο γύρω τους βρίσκονται στη λίστα του TIME.

H λίστα έχει και ελληνικό ενδιαφέρον. Ο Ελληνοκαναδός επιστήμονας Sam J. Tsemberis - κλινικός ψυχολόγος και ιδρυτής και εκτελεστικός διευθυντής του Pathways to Housing – είναι στην κατηγορία των πρωτοπόρων για το πρόγραμμα στέγασης και περίθαλψης αστέγων, εξαρτημένων ατόμων και ανθρώπων με σοβαρές ψυχικές ασθένειες - Housing First.

«Το πρόγραμμά του, από το 1992 που ιδρύθηκε στη Νέα Υόρκη, έχει αλλάξει τις ζωές δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων και επηρεάζει την πολιτική της στέγασης στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλο τον κόσμο - από το Χιούστον μέχρι το Ελσίνκι. Αντιμετωπίζοντας τη στέγαση ως βασικό ανθρώπινο δικαίωμα, ο Sam έδειξε ότι η ανθρωπότητα είναι ο πιο αποτελεσματικός δρόμος για τον τερματισμό της έλλειψης στέγης» αναφέρει το ΤΙΜΕ.

Κάιλι Μινόγκ, Ντόναλντ Τουσκ, Τζόρτζια Μελόνι και Γιούλια Ναβάλναγια στη λίστα

Πρώτη στη λίστα είναι η ποπ σταρ Dua Lipa, με καταγωγή από την Αλβανία, η οποία «εκφράζει τους καταπιεσμένους και τους εκτοπισμένους» και με τον ακτιβισμό της «καλεί τους μελλοντικούς καλλιτέχνες να προσέχουν τον κόσμο γύρω τους».

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι συγκαταλέγεται στις 100 προσωπικότητες του πλανήτη, με τη μεγαλύτερη επιρροή καθώς, «μετά από δύο χρόνια στην εξουσία, παραμένει δημοφιλής όχι μόνο στην Ιταλία, όπου η δημοτικότητά της είναι του 41%, παρά την ισχνή οικονομική ανάπτυξη, αλλά και μεταξύ των ηγετών της Δύσης, πολλοί από τους οποίους ενθαρρύνθηκαν από τη στήριξη της Μελόνι προς την Ουκρανία».

Η Αυστραλή ποπ σταρ Κάιλι Μινογκ ( Kylie Minogue) φιγουράρει στην κατηγορία Icons για τα τραγούδια και τον τρόπο ζωής της όλα τα χρόνια της καριέρας της.

«Η Κάιλι ζει τη ζωή της με χάρη και προσεγγίζει την δουλειά της με πάθος και αφοσίωση. Φαίνεται να είναι πάντα 10 χρόνια μπροστά από όλους τους άλλους και είναι μια καλλιτέχνης που ξέρει πώς να ικανοποιεί τους θαυμαστές της , φτιάχνοντας διαχρονικά αγαπημένα τραγούδια – αλλά και να κάνει τους ανθρώπους γύρω της να νιώθουν ασφαλής» αναφέρεται στο κείμενο του ΤΙΜΕ.

Πρώτη στην κατηγορία «Ηγέτες» είναι η χήρα του Αλεξέι Ναβάλνι, Γιούλια Ναβάλναγια (Yulia Navalnaya).



Στο συνοδευτικό κείμενο που συνοδεύει την φωτογραφία της, η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Καμάλα Χάρις, γράφει: «Με πολύ θάρρος, η Ναβάλναγια κατήγγειλε τα ψέματα για τον θάνατο του άντρα της και τη σκληρότητα της ρωσικής κυβέρνησης... Προς όφελος των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, έχει πλέον αναλάβει τον δικό της ηγετικό ρόλο στην παγκόσμια σκηνή και έχει ορκιστεί να συνεχίσει τον αγώνα του συζύγου της για δικαιοσύνη και κράτος δικαίου, δίνοντας εκ νεόυ ελπίδα σε όσους εργάζονται κατά της διαφθοράς και για μια ελεύθερη, δημοκρατική Ρωσία.

Και με αυτόν τον τρόπο, επιδεικνύει εξαιρετική ανιδιοτέλεια και δύναμη. Η Ναβάλναγια έχει αναδειχθεί όχι μόνο ως σύμβολο των δημοκρατικών αξιών, αλλά ως ένας θαρραλέος μαχητής για αυτές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται δίπλα της—και όλοι όσοι αγωνίζονται για την ελευθερία και τη δημοκρατία».

Ο Ντόναλντ Τουσκ – ο οποίος πρόσφατα επανεξελέγη πρωθυπουργός της Πολωνίας - είναι ένας ακόμα Ευρωπαίος ηγέτης στην λίστα του ΤΙΜΕ, «δεν έπαψε ποτέ να πιστεύει στην υπεροχή της δημοκρατίας».

«Ο Ντόναλντ Τουσκ είναι πολιτικός μαραθωνοδρόμος. Μας έχει διδάξει όλους ότι ποτέ δεν είναι αργά και αξίζει κάθε προσπάθεια για να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία μας» γράφει για αυτόν η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.



