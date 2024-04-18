Ουκρανία: Τέσσερις ρωσικοί εκτοξευτήρες πυραύλων «υπέστησαν σοβαρές ζημιές» στην Κριμαία

Ουκρανική επίθεση σε στρατιωτικό αεροδρόμιο στην υπό ρωσική κατοχή Κριμαία χθες, Τετάρτη, προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε τέσσερις εκτοξευτήρες πυραύλων, τρεις σταθμούς ραντάρ και άλλο εξοπλισμό, όπως ανέφερε σήμερα η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας.

Τέσσερις εκτοξευτήρες πυραύλων εδάφους-αέρος S-400 και ένα σημείο ελέγχου αντιαεροπορικής άμυνας σε αεροπορική βάση στην Ντζανκόι, περιλαμβάνονται στον εξοπλισμό που "καταστράφηκε ή υπέστη σοβαρές ζημιές", ανέφερε η υπηρεσία στο Telegram.

Πρόσθεσε πως ο αριθμός των αεροπλάνων που καταστράφηκαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές ως αποτέλεσμα της επίθεσης ερευνάται.

Αρκετά κανάλια στο Telegram ανέφεραν ισχυρές εκρήξεις στην Ντζανκόι χθες. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει τις πληροφορίες.

Προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημο σχόλιο από τη Ρωσία.

Η ουκρανική υπηρεσία δεν έδωσε στοιχεία όσον αφορά τα μέσα που χρησιμοποίησε για το χτύπημα το οποίο χαρακτήρισε "επιτυχές". Νωρίτερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε τους στρατιώτες που ενεπλάκησαν στην επιχείρηση "για την ακρίβεια".

Τα ρωσικά στρατεύματα ενέτειναν πρόσφατα τις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους στην Ουκρανία από την Κριμαία, την οποία η Μόσχα κατέλαβε το 2014 και κατέχει έκτοτε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

