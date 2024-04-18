Οι ηγέτες της ΕΕ συναντώνται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν για τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, την Ουκρανία, την οικονομία και τις ευρωτουρκικές σχέσεις.

Η τεταμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, η στήριξη της Ουκρανίας, αλλά και οι ευρωτουρκικές σχέσεις θα απασχολήσουν απόψε τη Σύνοδο των Ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες, ενώ οι εργασίες της Συνόδου θα συνεχιστούν αύριο το πρωί με θέμα συζήτησης την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Στην αποψινή συνεδρίαση, που θα έχει τη μορφή δείπνου, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα επιδιώξουν να συντονίσουν τις ενέργειές τους τόσο σε σχέση με τον τερματισμό της τραγικής κρίσης στη Γάζα ζητώντας την άμεση κατάπαυση του πυρός, όσο και με τη διένεξη μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν.

Ειδικότερα, οι ηγέτες αναμένεται να καταδικάσουν τις επιθέσεις του Ιράν με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους κατά του Ισραήλ, ενώ θα καλέσουν όλα τα μέρη να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή.

Στην ατζέντα και το Κυπριακό

Αναφορικά με την Τουρκία θα γίνει μια συζήτηση για την υπό προϋποθέσεις αναθέρμανση των σχέσεων με την Άγκυρα, η οποία για τους Ευρωπαίους περνάει από την επίτευξη προόδου στο Κυπριακό.

Σύμφωνα με κοινοτικές πηγές, στο προσχέδιο των συμπερασμάτων που θα υιοθετήσει η Σύνοδος τονίζεται ότι η πρόοδος προς την κατεύθυνση της διευθέτησης του Κυπριακού θα επηρεάσει θετικά και τις ευρωτουρκικές σχέσεις. Για τον λόγο αυτόν θα καλέσουν το Συμβούλιο και την Κομισιόν να προχωρήσουν σε μια ευρωτουρκική προσέγγιση, η οποία θα γίνει υπό προϋποθέσεις και με τρόπο αναλογικό και αναστρέψιμο. Το σχέδιο των συμπερασμάτων αναφέρει επίσης ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο παραμένει πλήρως προσηλωμένο σε μια συνολική διευθέτηση του Κυπριακού, στο πλαίσιο του ΟΗΕ, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και τις αρχές στις οποίες βασίζεται η ΕΕ και το κοινοτικό κεκτημένο.

Πηγή: DW - Νίκος Μπέλος, Βρυξέλλες

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.