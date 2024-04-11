Ένας μεγάλος σταθμός ηλεκτροπαραγωγής κοντά στο Κίεβο καταστράφηκε ολοσχερώς από ρωσικά πλήγματα τα ξημερώματα της Πέμπτης, ανακοίνωσε η εταιρεία παροχής ενέργειας Centrenergo.

Ο σταθμός ηλεκτροπαραγωγής της Trypillya (Τρυπυλία) ήταν ο μεγαλύτερος πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας για τρεις περιοχές, συμπεριλαμβανομένου του Κιέβου.

«Το μέγεθος της καταστροφής είναι τρομακτικό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Centrenergo, Άντριι Χότα.

Η Ρωσία εδώ και καιρό στοχεύει σκόπιμα και συστηματικά το ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας.

Ο κ. Χότα είπε στο BBC ότι τα χτυπήματα της Πέμπτης το πρωί κατέστρεψαν "τον μετασχηματιστή, τους στρόβιλους, τις γεννήτριες. Καταστροφή 100%".

Πυρκαγιά ξέσπασε στο εργαστήριο στροβίλων του εργοστασίου - που βρίσκεται 50 χιλιόμετρα νότια του Κιέβου - μετά την αεροπορική επίθεση μεγάλης κλίμακας της Πέμπτης.

Ο επικεφαλής της Centrenergo είπε ότι το εργοστάσιο έγινε στόχος πολλαπλών πυραύλων. Το προσωπικό σε βάρδια μπόρεσε να διαφύγει, είπε, επειδή έτρεξαν για κάλυψη μόλις χτύπησε το πρώτο drone.

Οι κάτοικοι κλήθηκαν να κλείσουν τα παράθυρά τους, να φορτίσουν όλες τις συσκευές τους και να εφοδιαστούν με νερό.

Περισσότεροι από 80 πύραυλοι και drones στόχευσαν τοποθεσίες σε ολόκληρη την Ουκρανία τα ξημερώματα της Πέμπτης. Πολλά στόχευσαν την ενεργειακή υποδομή και σχεδόν το ένα τρίτο πέρασε από την αεροπορική άμυνα της Ουκρανίας.

Ώρες αργότερα, η Centrenergo επιβεβαίωσε ότι το εργοστάσιό της στην Trypillya είχε τεθεί εκτός χρήσης. Ο κ. Χότα είπε ότι ολόκληρη η παραγωγική ικανότητα της εταιρείας του στην Ουκρανία έχει πλέον καταστραφεί.

Η Centrenergo ήταν ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας της Ουκρανίας. Λειτουργούσε δύο άλλους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής - έναν στην περιοχή του Χαρκόβου, που καταστράφηκε στα τέλη Μαρτίου, και έναν σε μια περιοχή της περιοχής του Ντόνετσκ που κατέλαβε η Ρωσία το 2022.

Η καταστροφή του εργοστασίου της Τρυπυλίας δεν θα είναι κρίσιμο ζήτημα για την Ουκρανία το καλοκαίρι, εκτιμά, αλλά προσθέτει ότι τον χειμώνα θα αποτελέσει «γιγάντιο πρόβλημα».

Ενώ το εργοστάσιο μπορεί να ανοικοδομηθεί με τη βοήθεια ανταλλακτικών από την Ευρώπη, σημειώνει ότι θα παραμείνει ευάλωτο σε επιθέσεις, αν οι σύμμαχοι της Ουκρανίας δεν παράσχουν ισχυρές αεροπορικές άμυνες.

«Μπορούμε να επισκευάσουμε. Μπορούμε να κάνουμε το αδύνατο. Αλλά χρειαζόμαστε προστασία» επισημαίνει.

Τουλάχιστον δύο ακόμη θερμοηλεκτρικοί σταθμοί υπέστησαν σημαντικές ζημιές κατά τη διάρκεια της νύχτας στη δυτική Ουκρανία, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε εθνικό επίπεδο.

Το εργοστάσιο το 2015

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.