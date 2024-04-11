WSJ: Οι Αμερικανοί φοβούνται ότι οι περισσότεροι ισραηλινοί όμηροι είναι νεκροί

Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι φοβούνται ότι οι περισσότεροι από τους Ισραηλινούς ομήρους που κρατούσε η Χαμάς από τις 7 Οκτωβρίου έχουν σκοτωθεί, ανέφερε την Τετάρτη η Wall Street Journal.

Ενώ ο Ισραηλινός Στρατός επιβεβαίωσε τους θανάτους 34 από τους 129 εναπομείναντες ομήρους που απήχθησαν από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, επικαλούμενος πληροφορίες και ευρήματα που αποκτήθηκαν από στρατεύματα που δρουν στη Γάζα, η έκθεση ανέφερε ότι «Ισραηλινοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ιδιωτικά ότι ο αριθμός των θανάτων μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερος"

Ορισμένες εκτιμήσεις των ΗΠΑ δείχνουν ότι οι περισσότεροι από τους ομήρους είναι ήδη νεκροί, ανέφεραν στην αμερικανική εφημερίδα Αμερικανοί αξιωματούχοι, ενώ τόνισαν ότι οι πληροφορίες των ΗΠΑ για τους ομήρους είναι περιορισμένες και εξαρτώνται εν μέρει από ισραηλινές πληροφορίες.

Ειδικότερα Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ορισμένοι από τους ομήρους πιθανότατα σκοτώθηκαν από ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου, ενώ άλλοι είχαν πεθάνει από προβλήματα υγείας, συμπεριλαμβανομένων των τραυματισμών που υπέστησαν κατά την απαγωγή τους.

Επίσης, πιστεύουν ότι όμηροι που είναι ακόμη ζωντανοί χρησιμοποιούνται ως ανθρώπινες ασπίδες γύρω από την ηγεσία της Χαμάς, κρυμμένοι βαθιά στις σήραγγες της Γάζας, αναφέρει η Wall Street Journal.



