Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) υποστήριξε σήμερα Πέμπτη ότι η βρετανική μονάδα των ειδικών δυνάμεων του Βασιλικού Ναυτικού της Βρετανίας (SBS-Special Boat Service) έχει επιχειρήσει στην Ουκρανία και συνδράμει τις ουκρανικές δυνάμεις να πραγματοποιούν επιχειρήσεις κατά των ρωσικών δυνάμεων.

Η FSB, ο βασικός διάδοχος της σοβιετικής KGB, δήλωσε ότι απέτρεψε ένα σχέδιο των βρετανικών ειδικών δυνάμεων να αποβιβάσουν Ουκρανούς στρατιώτες σαμποτέρ στο Τεντρόφ Σπλιτ, μια αμμουδιά στη Χερσώνα. Ανέφερε ότι είχε συλλάβει έναν ανώτερο στρατιώτη των ειδικών δυνάμεων του ουκρανικού ναυτικού και έδωσε το όνομα και την ημερομηνία γέννησής του.

❗The FSB publishes footage of the disruption of the British-planned landing of Ukrainian Armed Forces saboteurs on the Tendra Spit in the Kherson region.



The operation was carried out jointly with Russian military personnel.



During the battle, the Ukrainian landing force was… pic.twitter.com/VtYZEiZ0xY — Zlatti71 (@djuric_zlatko) April 11, 2024

Η FSB ανέφερε ότι μονάδα των ουκρανικών ειδικών δυνάμεων "ήταν υπό την εποπτεία μιας ομάδας της SBS, που δείχνει την άμεση εμπλοκή της Βρετανίας στη σύγκρουση".

Εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Άμυνας δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα του πρακτορείου Reuters να σχολιάσει το θέμα.

Η SBS είναι ένα τμήμα των ειδικών δυνάμεων του Βρετανικού Ναυτικού, που δημιουργήθηκε στις πρώτες μέρες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η SBS έχει συμμετάσχει σε ορισμένες από τις πιο μεγάλες συγκρούσεις των τελευταίων 70 ετών, όπως ο πόλεμος της Κορέας, στη Βόρειο Ιρλανδία, ο πόλεμος των Φάκλαντς, της Σιέρα Λεόνε, του Αφγανιστάν και του Ιράκ.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει προκαλέσει τη βαθύτερη κρίση στις σχέσεις της Μόσχας με τη Δύση από την κρίση των πυραύλων της Κούβας το 1962. Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει δηλώσει ότι στρατιωτικό προσωπικό του ΝΑΤΟ βρίσκεται ήδη στην Ουκρανία. Οι ΗΠΑ και οι βασικοί Ευρωπαίοι σύμμαχοι έχουν δηλώσει ότι δεν σχεδιάζουν να στείλουν χερσαία στρατεύματα στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

