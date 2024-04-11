Την ώρα που η Ουκρανία «αιμορραγεί» διαρκώς σε έμψυχο δυναμικό στις σκληρές συγκρούσεις με τους Ρώσους στην Ανατολή, με τις απώλειες να είναι βαρύτατες, κάποιοι Ουκρανοί προσπαθούν να διαφύγουν στη Δύση αναφέρει το sky news σε ρεπορτάζ του.



Βίντεο δείχνουν το άγριο ξύλο που πέφτει από τις αρχές σε άντρες που πιάστηκαν κοντά στα σύνορα με τη Ρουμανία, προσπαθώντας να διαφύγουν πριν τη στρατολόγησή τους. Άλλοι τα καταφέρνουν. Όμως πολλοί τους αποκαλούν δειλούς, και κάποιοι άλλοι τους αποκαλούν προδότες.

«Δεν είμαι χωρίς αφοσίωση... Πολλοί φίλου μου ήδη έφυγαν. Όποιος έχει την ευκαιρία, φεύγει» δήλωσε χαρακτηριστικά στο βρετανικό δίκτυο ένας νεαρός Ουκρανός που αποφάσισε να πάρει τον δρόμο για το εξωτερικό για να αποφύγει τη στράτευση. Πέρασε τα σύνορα μέσα από τα βουνά, έχοντας καταβάλλει 6.000 δολάρια ως αντίτιμο για να βγει από τη χώρα. «Χρειάζομαι ειρήνη, για μένα κυρίως», υποστηρίζει.



Ένας διακινητής, που μεταφέρει νεαρούς άνδρες πέρα από τα δυτικά σύνορα της Ουκρανίας στην Ευρώπη, δηλώνει μάλιστα στο sky news ότι είναι σε θέση να βοηθήσει μόνο ένα κλάσμα όσων εξετάζουν τη διαφυγή τους.

Ισχυρίζεται ότι σκοπός του είναι να σώσει ζωές νέων ανθρώπων. «Απλά δεν είναι έτοιμοι να πεθάνουν, οι νέοι δεν είναι έτοιμοι να ταφούν ζωντανοί μόνοι τους», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Έτσι στρέφονται σε εμάς για βοήθεια. Ένας σημαντικός αριθμός ανθρώπων στρέφεται σε εμάς - δεν θα αναφέρω ονόματα» προσθέτει.

Η διάβαση των συνόρων με τα πόδια κοστίζει 6.000 δολάρια, αλλά οι λιποτάκτες έχουν έκπτωση 2.000 δολαρίων εάν είναι πρόθυμοι να κολυμπήσουν σε έναν από τους πολλούς ποταμούς που χωρίζουν την Ουκρανία από τις γειτονικές τους χώρες.

«Εάν το άτομο πει ότι δεν μπορεί να κολυμπήσει, έχουμε εξοπλισμό για αυτό, αλλά υπάρχει έξτρα πληρωμή» δηλώνει ο διακινητής.

These men were caught near the border with Romania trying to flee Ukraine.



They are not the only ones who do not want to fight and are trying to avoid conscription — Sky News (@SkyNews) April 11, 2024

