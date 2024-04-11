Τη σημασία της επιχείρησης «Αμάλθεια» για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην Παλαιστίνη με ένα αξιόπιστο τρόπο που δεν θα αυξάνει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Χαμάς επισημαίνει ομάδα Αμερικανών βουλευτών σε επιστολή που στάλθηκε στον υπουργό Εξωτερικών 'Αντονι Μπλίνκεν και στον σύμβουλο εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία ανήκει στους βουλευτές Κρις Πάπας, Γκρέις Μενγκ, και Μπράντλεϊ Σνάιντερ. Από την πλευρά τους, οι βουλευτές συγχαίρουν την αμερικανική κυβέρνηση που σε αυτή την κρίσιμη στιγμή καλλιεργεί και αξιοποιεί τη συνεργασία με στρατηγικούς εταίρους όπως η Κυπριακή Δημοκρατία.

Όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά, «πιστεύουμε ότι αυτός ο θαλάσσιος διάδρομος θα δημιουργήσει ένα πιο ασφαλές μέλλον για την Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους Ευρωπαίους και 'Αραβες συμμάχους μας».

Η Επιστολή των Αμερικανών βουλευτών για την Αμάλθεια

«Γράφουμε αυτή την επιστολή για να εκφράσουμε την ισχυρή στήριξη μας στην πρωτοβουλία της Κύπρου για τον ανθρωπιστικό θαλάσσιο διάδρομο της Αμάλθειας που στοχεύει στην αύξηση της ποσότητας της ανθρωπιστικής βοήθειας που φθάνει σε Παλαιστίνιους αμάχους στη Γάζα. Ο θαλάσσιος ανθρωπιστικός διάδρομος, ο οποίος θα επιτρέψει τη ροή - μετά από έλεγχο - βοήθειας και προμηθειών από την Κυπριακή Δημοκρατία προς τα λιμάνια της Γάζας, συμπεριλαμβανομένου του λιμανιού που ανακοινώθηκε πρόσφατα από τον πρόεδρο Μπάιντεν, αποτελεί μια ευκαιρία για μείωση της ανθρωπιστικής κρίσης βραχυπρόθεσμα και διασφάλιση της περιφερειακής σταθερότητας μακροπρόθεσμα.

Ο διάδρομος της Αμάλθειας διασφαλίζει τις δικαιολογημένες ανησυχίες του Ισραήλ για την ασφάλεια, δεν επιτρέπει στη Χαμάς να αναπληρώσει στρατιωτικές δυνατότητες ή πόρους και παρέχει ανακούφιση στους Παλαιστίνιους πολίτες στη Γάζα, ενισχύοντας παράλληλα τις σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ, της Ευρώπης και των συμμάχων στην Ανατολική Μεσόγειο. Επικροτούμε την κινητοποίησή του στρατού των ΗΠΑ για να γίνει πραγματικότητα αυτός ο ανθρωπιστικός διάδρομος και προτρέπουμε τη μακροπρόθεσμη χρήση αμερικανικών πόρων για τη διατήρηση της συγκεκριμένη διαδρομής.

Λόγω των υφιστάμενων εταιρικών σχέσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, των Ευρωπαίων, των Αράβων εταίρων και της Κυπριακής Δημοκρατίας —συμπεριλαμβανομένης της αξιέπαινης ηγεσίας του προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη— πιστεύουμε ότι αυτός ο διάδρομος και η αποστολή του θα εφαρμοστούν στο ακέραιο. Ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στρατηγικός εταίρος των ΗΠΑ και ιδρυτικό μέλος του Φόρουμ για το φυσικό αέριο της Ανατολικής Μεσογείου, η Κύπρος έχει μια μοναδική ικανότητα να λειτουργεί ως χώρα διευκόλυνσης μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. Προγράμματα όπως το Κυπριακό Κέντρο Ανοιχτής Θάλασσας και Ασφάλειας Λιμένων (CYCLOPS) και το Κοινό Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Zenon (JRCC) έχουν δημιουργήσει τεχνογνωσία σε αποστολές με επίκεντρο τη θάλασσα, έχουν αναπτύξει ένα δίκτυο ειδικευμένων επαγγελματιών ασφάλειας και έχουν ενισχύσει τους περιφερειακούς δεσμούς. Δεδομένων των στρατηγικών τοποθεσιών τόσο του CYCLOPS όσο και του JRCC αυτά τα κέντρα είναι σε ιδανική θέση για τον συντονισμό και την επιτήρηση που απαιτούνται για την υποστήριξη ανθρωπιστικών επιχειρήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο και πέραν αυτής, συμπεριλαμβανομένου του κρίσιμου ζητήματος εκκένωσης πληθυσμού.

Από την έναρξη της εκστρατείας για την ήττα της Χαμάς πάνω από 17.186 φορτηγά έχουν φέρει 319.110 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Ωστόσο, δεδομένης της ανθρωπιστικής κρίσης που αντιμετωπίζουν οι Παλαιστίνιοι άμαχοι, ειδικά στη βόρεια Γάζα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και η διεθνής κοινότητα συνεργάστηκαν για την εξεύρεση λύσεων για την αύξηση της ποσότητας της βοήθειας που φτάνει σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Χάρη στις διπλωματικές προσπάθειές σας, το Ισραήλ άνοιξε ένα δεύτερο πέρασμα στο Kerem Shalom και η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ εργάζεται στενά με τους Ισραηλινούς για τη μεταφορά βοήθειας από αεροπλάνα σε Παλαιστίνιους αμάχους. Ο θαλάσσιος διάδρομος αποτελεί έναν ακόμη μηχανισμό για την αύξηση της ποσότητας ανθρωπιστικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων, νερού και ιατρικών προμηθειών. Είναι ένας πραγματικός ανθρωπιστικός διάδρομος που θα συνεχίσει να παρέχει ανακούφιση στους Παλαιστίνιους πολίτες χωρίς να αυξάνει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Χαμάς.

Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και οι περιφερειακοί εταίροι πρέπει να συνεχίσουν να επιδιώκουν με όλους τους τρόπους την αύξηση της ποσότητας ανθρωπιστικής βοήθειας για Παλαιστίνιους αμάχους στη Γάζα, η συνεπής παροχή βοήθειας μέσω του θαλάσσιου διαδρόμου θα είναι βιώσιμη μόνο εάν η Χαμάς συμφωνήσει να απελευθερώσει τους ομήρους κάτι που θα μπορούσε να επιτρέψει μια προσωρινή παύση των μαχών όπως συμφωνήθηκε από το Ισραήλ. Η πίεση πρέπει να διατηρηθεί και να αυξηθεί στη Χαμάς για να απελευθερώσει τους 135 ομήρους που παραμένουν αιχμάλωτοι.

Σε αυτή την επικίνδυνη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους βρίσκονται αντιμέτωποι με πολλαπλές απειλές, σας ευχαριστούμε που συνεχίζετε να επιδιώκετε συνεργατικές λύσεις με στρατηγικούς εταίρους όπως η Κυπριακή Δημοκρατία. Σας προτρέπουμε να συνεχίσετε να βασίζεστε στις ισχυρές διεθνείς συνεργασίες μας για να ενισχύσετε την αμερικανική ηγεσία. Πιστεύουμε ότι αυτός ο θαλάσσιος διάδρομος θα δημιουργήσει ένα πιο ασφαλές μέλλον για την Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους Ευρωπαίους και 'Αραβες συμμάχους μας».

Πηγή: skai.gr

