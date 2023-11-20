Ουκρανία: Τρεις νεκροί, ζημιές σε αγωγούς φυσικού αερίου και γραμμές ηλεκτροδρότησης από ρωσικούς βομβαρδισμούς

Τρεις άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους απο ρωσικούς βομβαρδισμούς που προκάλεσαν ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης και σε ένα αγωγό φυσικού αερίου στις επαρχίες Ντνιπροπετρόφσκ και Χερσώνας στην κεντρική και νότια Ουκρανία, τόνισαν οι ουκρανικές αρχές.

Μια ηλικιωμένη γυναίκα σκοτώθηκε και ένας άνδρας τραυματίστηκε σε επίθεση ρωσικού πυροβολικού στην πόλη Νικόπολη, δήλωσε ο Σέρχι Λισάκ, κυβερνήτης του Ντνιπροπετρόφσκ.

«Μια γραμμή ισχύος και ένας αγωγός φυσικού αερίου υπέστησαν ζημιές», δήλωσε ο Λισάκ με ανάρτηση στο Telegram.

Νωρίς σήμερα το πρωί, δύο οδηγοί σκοτώθηκαν όταν οι ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν ένα χώρο στάθμευσης ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών στη Χερσώνα, δήλωσε ο κυβερνήτης της Χερσώνας Ολεξάντρ Προκούντιν.

Οι εισαγγελείς της περιφέρειας ξεκίνησαν έρευνα για εγκλήματα πολέμου για το πλήγμα με πυρά πυροβολικού, που συνέβη γύρω στις 9 πμ (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) και το οποίο, εκτός των δύο νεκρών, προκάλεσε και τον τραυματισμό ενός τρίτου ατόμου, σύμφωνα με το γραφείο της εισαγγελίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.